Les futures Hyundai Ioniq 6 N et Genesis GV60 Magma s’essayent à la conduite sur neige.

Pour leurs essais hivernaux, les marques automobiles mettent le cap sur la Scandinavie. La neige qui recouvre les routes près du cercle polaire permet aux ingénieurs et aux essayeurs des constructeurs de voir comment réagissent leurs voitures dans le froid. Pour les modèles électriques, ces essais hivernaux permettent aussi de tester les batteries dans des conditions climatiques difficiles.

Hyundai en ce moment poursuit les essais de deux modèles performants prévus pour être dévoilés cette année. Il s’agit de la Hyundai Ioniq 6 N et aussi de la Genesis GV60 Magma. Si pour la première la possibilité de la voir intégrer les concessions Hyundai en fin d’année est plus que probable, pour la seconde, la marque Genesis (division luxe de Hyundai) n’étant pas encore commercialisée chez nous, il faudra attendre un peu plus longtemps.

Face à la Porsche Taycan

Nos chasseurs de scoop ont eu la chance de repérer et photographier les deux prototypes qui effectuaient ensemble des essais sur les routes enneigées. Les deux modèles étaient accompagnés d’une Hyundai Ioniq 5 N et d’une Porsche Taycan afin de comparer leur comportement et leurs performances face à ces deux modèles.

Échange de bons procédés avec la Ioniq 5 N

Ces deux modèles devraient reprendre de nombreux éléments de la Hyundai Ioniq 5 N, à commencer par ses moteurs, un à l’avant de 226 ch ch et un à l’arrière de 383 ch pour une puissance cumulée de 609 ch. Celle-ci peut être portée à 650 ch pendant 10 secondes en activant le bouton « NGB » sur le volant. Avec un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes cette Hyundai Ioniq 5 décoiffe !

De 650 à 700 ch en fonction de la marque

La Hyundai Ioniq 6 N devrait voir sa puissance atteindre les 650 ch avec le boost, quant à la Genesis GV60 Magma, il est probable qu’elle tutoie voire dépasse les 700 ch. C’est qu’avec la division sportive Magma de Genesis, Hyundai veut faire aussi bien que, excusez du peu : AMG, BMW M ou Audi Sport ! Marque premium, Genesis veut s’imposer en Europe, pour le moment elle est vendue chez nos voisins suisses, mais également en Allemagne et au Royaume-Uni. On attend son arrivée en France.

Dispositifs high-tech pour la Hyundai Ioniq 6 N

En ce qui concerne la Hyundai Ioniq 6N, Hyundai devrait doter son auto d’une batterie de 84 kWh et de tout un tas de dispositifs électroniques qui se trouvent déjà sur la Hyundai Ioniq 5 N. Ce sera sans doute le cas du N e-Shift, qui simule les changements de vitesse, du N Torque Distribution qui gère la distribution du couple (plus de 700 Nm) entre essieux avant et arrière, du N Drift Optimizer qui permet de drifter et maintenir les angles de dérive, mais aussi du simulateur de son N Active Sound+ afin d’entendre les montées en régime comme dans une voiture thermique.