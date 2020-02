Les futures Mini retardées par le Brexit

Nos confrères de la publication américaine Reuters rapportent en ligne des informations à propos de l'avenir de la gamme Mini. La firme remplace en effet depuis ses débuts sous la coupe BMW ses modèles tous les six ans. Le renouvellement de l'offre actuelle proposée depuis 2014 prend du retard face aux incertitudes économiques liées à sa production.

D'après le communicant Maximilian Schoeberl, les Mini actuelles reposant sur la plateforme UKL1 BMW resteront au catalogue un peu plus longtemps que prévu pour des raisons de coûts et à cause des tensions du Brexit. Les bruits de couloir avancent que le développement d'un nouveau système modulaire nécessite environ un milliard d'euros. BMW préfère d'après les rumeurs dépenser cet argent ailleurs. La tendance actuelle orientant l'automobile vers des mécaniques électriques y est sans doute pour quelque chose.

Les mauvaises langues diront que l'avenir est sombre pour la marque Mini : les modèles sont vieillissants et la dernière Cooper SE pêche par une autonomie plus juste que celles des autres citadines. Reste à espérer que le groupe BMW trouve des solutions à ses problèmes afin de continuer à proposer à ses clients des autos esthétiquement originales au comportement routier particulièrement ludique.