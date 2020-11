Les futures Peugeot 308 et DS 4 surprises ensemble

Ces images fournies par l'un de nos lecteurs montrent à quel point les nouvelles DS 4 et Peugeot 308 sont proches... et éloignées à la fois. Proches dans les proportions, et c'est logique puisqu'elles reposent sur la même plateforme, mais il sera toutefois aisé de les distinguer par un design plus clivant sur la DS, ici à droite sur la photo vue de l'arrière. La découpe du becquet de hayon, les lignes plus saillantes et un regard différent à l'avant marquent une vraie rupture entre la DS 4, qui sera la berline compacte de DS, et la Peugeot 308, qui arbore toutefois une particularité.

En effet, Peugeot cache son nouveau logo pour l'instant, y compris sur ses prototypes. Mais il faudra composer avec un volant affichant en son centre cette nouvelle identité visuelle.

Au niveau mécanique, la nouveauté sera l'apparition de l'hybridation rechargeable sur les deux autos, tandis que le diesel de 180 ch disparaîtra logiquement, ne laissant que le 130 ch pour les flottes et ceux qui souhaitent adopter ce carburant.

S'il se murmure qu'une Renault Mégane hybride non rechargeable (concurrente de la Toyota Corolla, donc) serait en préparation, chez Peugeot, le full hybrid sans charge n'existe pas. Ce sera donc thermique, ou hybride rechargeable, mais pas forcément électrique. Ou, en tout cas, pas au lancement, qui aura lieu en 2021.