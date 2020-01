Les grèves ont boosté le covoiturage

La mobilisation contre la réforme des retraites a été très suivie à la SNCF et à la RATP, perturbant fortement le trafic des trains et métros tout au long du mois de décembre, mais aussi pendant la première moitié de janvier. Ces perturbations ont poussé les Français à modifier leurs déplacements.

Les plus courageux et sportifs ont découvert les vertus de la marche à pieds et du vélo, les plus connectés sont allés chercher des solutions alternatives sur leur smartphone, notamment le covoiturage et les cars dits Macron. Les chiffres publiés par BlaBlaCar, spécialiste du secteur, en témoignent. BlaBlaCar indique que six millions de personnes ont voyagé avec ses différents services depuis début décembre.

Le 9 décembre, l'entreprise a enregistré une très forte envolée des inscriptions pour son service BlaBlaLines, du covoiturage spécial domicile-travail, où le conducteur donne un trajet avec des points d'arrêt, façon ligne de bus. Rien de surprenant : pour éviter le coup d'envoi de la grève, le 5 décembre, beaucoup avaient posé des jours. Ce lundi suivant a fait office de rentrée ! Autre jour particulier, le 20 décembre, jour des vacances de Noël. Ce vendredi, il y a eu 200 000 voyageurs sur BlaBlaCar et BlaBlaBus, un record.

Mais ce que l'on retient des chiffres communiqués par l'entreprise, c'est le fait que cette longue période de grève a changé les habitudes des Français. Les différents services BlaBla sont encore très utilisés ces derniers jours, alors que la circulation des trains et des métros est quasiment revenue à la normale. Ainsi, le week-end dernier (18 et 19 janvier), il y a eu une hausse de 35 % des covoiturages longue distance par rapport à la même période l'an dernier. Le nombre de trajets sur BlaBlaLines a été multiplié par 10 le lundi 20 janvier ! La grève a donc été un énorme coup de pub et coup de pouce pour les services alternatifs.