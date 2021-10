Les ingrédients de la voiture électrique chamboulent tout

De nombreuses études ont déjà démontré qu'un véhicule électrique nécessitait bien moins de pièces qu'une auto classique à moteur essence ou diesel. Un moteur à combustion comporte en effet des centaines de références, entre le bloc, les pièces mobiles, les joints, la boulonnerie ou encore les durites et ressorts, tandis qu'un moteur électrique est nettement plus simple dans sa conception. Un rapport qui va parfois jusqu'à plus de 10 entre le nombre de pièces dans un moteur thermique et électrique !

Mais au delà de la simplification en production, c'est surtout un chamboulement de la recette pour fabriquer une automobile qui est cours. La PFA, plateforme pour l'automobile, regroupe la filière auto française et publie régulièrement des études et des chiffres sur le secteur, en pleine transition actuellement avec la mobilité électrique. Elle dévoile une étude en partenariat avec AlixParteners, repérée par nos confrères d'Autoactu.

Justement, ce graphique montre le changement qu'entraîne la voiture rechargeable. Le premier constat, c'est que le prix moyen explose, même s'il faut prendre cette donnée avec précaution : cette étude concerne deux modèles de 2019. Le second enseignement est que la part des compétences liées au thermique vont totalement disparaître, au profit de l'ensemble batterie, mais aussi électronique, dont la part sera grandissante dans l'auto.