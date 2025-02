Les jeunes ne s'intéressent plus aux voitures, vraiment ?

Les idées reçues sont souvent tenaces, comme celle qui laisse penser que les jeunes, et notamment la génération Z, se désintéressent de l’automobile. La dernière étude de Cetelem* en la matière indique clairement le contraire : « dès qu’ils en ont la possibilité légale, ils n’ont qu’une hâte, se mettre au volant avec un plaisir non dissimulé ».

En effet, l’enquête a démontré que 74 % des Français passent leur permis au plus tard à vingt ans. En Italie, plus d’un jeune sur deux (52 %) l’obtient dès 18 ans et ce chiffre atteint 56 % aux États-Unis. En toute logique, les personnes habitant dans les petites villes sont plus précoces en la matière.

Une fois le carton rose en poche, les Français, Allemands et Italiens sont la moitié à obtenir leur première voiture à 20 ans au plus tard. En toute logique, les modèles d’occasion sont plébiscités, à hauteur de 68 % en France, soit davantage que la moyenne européenne (59 %). En revanche, au niveau mondial, les jeunes s’orientaient davantage vers l’occasion en 2011 (63 %) que cette année (51 %).

Dans le choix de la motorisation, les différences entre les générations sont marquantes. Les jeunes s’orientent d’abord vers les modèles à essence, puis électriques. À noter que pour ces derniers, la principale source de blocage n’est pas le prix, mais les difficultés potentielles de recharge et l’autonomie. Quant aux 30-49 ans, le diesel arrive en première position.

Une image qui s’améliore

En 2011, 80 % des jeunes affirmaient adorer conduire, ils sont encore 70 % à le dire aujourd’hui. Ils ne sont que 20 % à en parler comme « une corvée ». L’étude indique également le fort attachement à l’automobile, un sentiment évoqué par huit jeunes sur dix. « C’est même un véritable love-affair qui éclate en Chine avec le score stratosphérique de 97 % d’accros. Turcs, Polonais et Italiens font preuve d’un élan quasi comparable ».

Plus étonnant encore, « une personne sur deux âgée de moins de 30 ans estime que l’image qu’elle a de l’automobile s’est améliorée ces cinq dernières années. Seulement 14 % constatent sa détérioration. » À noter toutefois qu’au rang mondial, les Chinois et Turcs « s’enthousiasment » alors que les Français font partie des « plus réservés ».

Puisque la nature humaine reste paradoxale, 44 % des jeunes pensent que la voiture est la source principale du réchauffement climatique, et 64 % qu’elle est la cause principale de la pollution en ville.

(*)Les terrains de l’enquête consommateurs quantitative ont été conduits par Harris Interactive du 25 juin au 9 juillet 2024 dans 14 pays : Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, EÉtats-Unis, France, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Turquie. Au total, 16 000 personnes ont été interrogées en ligne (mode de recueil CAWI). Ces personnes âgées de 18 à 65 ans sont issues d’échantillons nationaux représentatifs de chaque pays. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge). 3000 interviews ont été réalisées en France et 1000 dans chacun des autres pays.