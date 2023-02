Les loueurs prônent l'accélération du renouvellement des flottes

Dans un premier temps, à l'heure du bilan, les professionnels de la location longue durée ne peuvent que constater, à l’image des autres acteurs de l’univers automobile, que 2022 a été un millésime morose. « En France, on a dénombré 1 787 099 véhicules immatriculés de moins de 3,5 T, tous marchés confondus, soit une baisse de presque 10 % comparé à l’année précédente », commente le Syndicat qui liste les grandes raisons de cette déroute : « l’incertitude industrielle et l’instabilité économique » qui, selon lui, affectent depuis trois ans les chiffres du secteur.

1 véhicule sur 4 en LLD

Le Sesamlld se réconforte néanmoins en se concentrant sur la bonne tenue de la filière location longue durée. En dépit d’une baisse de volumes de 11,4 % en 2022 (« en raison des contraintes de production et de livraison » des véhicules et de « l’allongement de la durée des contrats » en cours), il se félicite ainsi qu'1 véhicule léger sur 4 (marché auto global) ait été immatriculé dans le cadre d’un contrat de LLD.

Il souligne singulièrement la performance (59 %) de cette formule de détention sur le canal entreprises, et ce malgré un point de perdu sur un an. De façon générale, le Sesamlld affiche son optimimisme pour les 11 mois à venir et mise sur une progression de la flotte en LLD, se basant notamment sur des carnets de commandes qui auraient « doublé » en 2022.

L’électrique bien installé

Plus en détail, la profession a observé en 2022 la proportion croissante des motorisations 100 % électriques (8 % des modèles) et hybrides (17 % du total et principalement des full hybrides) dans les parcs des loueurs longue durée. A l’inverse, pénalisés par les politiques environnementales, les voitures et utilitaires légers thermiques ont quant à eux, malgré un leadership maintenu, de nouveau montré une érosion de leurs immatriculations, avec une part de marché contenue désormais à 36 % pour l’essence et à 30 % pour le diesel (c’est 6 points de moins qu'en 2021).

"Accélérer le renouvellement des flottes"

Pour l’année en cours, le Syndicat des loueurs longue durée se donne pour mission de consolider la présence de la LLD en France. Il entend « continuer à accompagner les différentes réflexions dans un contexte d’évolutions réglementaires, législatives, environnementales et sociétales riches, et construire les nouveaux usages des mobilités ».

Le Sesamlld d'ailleurs, concrètement investi dans les travaux de décarbonation automobile coordonnés par le Ministère de la Transition écologique, dit soutenir notamment « une clarification de la fiscalité applicable aux avantages en nature des bornes de recharges ». Il demande aussi « une accélération du renouvellement des flottes publiques et privées, tant pour les entreprises que pour les collectivités. » Parallèlement, l’organisation des loueurs se montre favorable à la mise en place « d’un crédit de mobilité fongible avec une fiscalité adaptée. »