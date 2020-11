Les matchs de 2021 : Nouvelle Dacia Sandero Stepway vs Citroën C3

Les matchs de 2021 Caradisiac prend de l'avance et vous donne un avant-goût des grands duels de l'année prochaine. On le rappelle, c'est un premier match virtuel, pour se faire une première idée "sur le papier" des atouts et faiblesses d'une nouveauté face à une grande rivale, quelques semaines voire mois avant la rencontre sur la route. On ose faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre selon un premier ressenti, rien ne vous empêche d'avoir et d'exprimer un avis différent dans une ou plusieurs catégories.

Design : SUV ou colorée

La Sandero semble évoluer en douceur. Mais lors de notre comparatif face à la précédente, on a bien senti la modernisation de l'auto. Cela passe notamment par une silhouette plus dynamique, avec un pare-brise plus incliné, une ligne de toit fuyante, des épaules musclées. Cela passe aussi par des éléments de style plus soignés, par exemple les signatures lumineuses en Y et les nouvelles poignées de portes. La Stepway mise sur une allure baroudeuse. Elle se distingue par ses barres de toit et ses généreuses protections en plastique brut. Bref, à l'extérieur, la Dacia n'a plus rien de low-cost, si ce n'est le sticker sur les portes qui suggère une protection alors qu'en face la C3 a son Airbump.

Les décors de ce dernier viennent de changer à l'occasion d'un petit restylage de la citadine Citroën. L'auto a reçu la nouvelle calandre de la marque, avec des barrettes inférieures qui plongent le long des optiques. Revues, ces dernières sont désormais en LED. Le reste n'a pas bougé, mais la C3 n'avait pas besoin d'un gros lifting. Avec ses rondeurs, elle garde son allure joviale. Surtout, elle a renforcé un de ses atouts : les possibilités de personnalisation, avec 97 combinaisons possibles. Dacia ne propose rien à ce sujet.

Notre choix : égalité, on aime le look SUV affirmé de la Dacia et la personnalisation de la C3.

À l’intérieur : la Sandero fait sa révolution

Si la Dacia n'avait jamais eu à rougir de son extérieur, sa planche de bord avait toujours un air daté. Cette fois, la présentation est bien dans l'air du temps. On oublie la grosse console verticale, place à une organisation à l'horizontale avec écran tactile en hauteur, au-dessus des aérateurs. La Stepway ose même des inserts colorés dans ces derniers et une bande de tissu apporte un peu de cachet. Forcément, pour le reste, il faut faire avec du plastique dur.

Mais sur ce point, la C3 ne fait pas mieux. Le plastique moussé, elle ne connaît pas. Pas un drame, mais vu l'écart de prix… Pour le faire oublier, la Citroën mise sur une présentation fun, avec là aussi des rondeurs et des touches de couleur. En revanche, côté ergonomie, ce n'est pas bon avec un écran 7 pouces implanté bas et pas de commandes physiques pour la clim. Sur ce point, la Sandero fait mieux. Elle a d'ailleurs un écran façon tablette de 8 pouces. Elle est donc technologiquement dans le coup et au même niveau que la Citroën, qui n'a pas progressé lors de son restylage. En revanche, la C3 a eu de nouveaux sièges, très confortables.

Notre choix : Sandero, enfin au niveau et plus ergonomique.

Habitabilité/coffre : une Dacia un peu plus grande

Un peu plus imposante, avec 4,10 mètres de longueur contre 4,00 mètres pour la C3, la Sandero en profite pour afficher un coffre plus spacieux, avec une capacité de 328 litres, contre 300 litres sur la Citroën. La modularité est la même, avec banquette 1/3-2/3. En largeur aux coudes, la Sandero annonce 1 410 mm à l'avant et 1 408 mm à l'arrière. Pour la C3, c'est 1 408 et 1 386 mm.

Notre choix : Sandero, plus spacieuse.

Offres de moteurs : la Sandero stoppe le diesel

La Sandero Stepway fait simple avec seulement deux moteurs essence de 90 et 100 ch. Ou presque. Car si le diesel est désormais exclu en France, le plus puissant est essence/GPL. Et cette bicarburation Eco-G 100 ch séduit les clients de la marque, d'autant qu'elle est au même prix que le TCe 90 ch. Ce dernier a surtout de l'intérêt pour sa boîte auto de type CVT, qui s'annonce bien plus convaincante que l'ancienne Easy-R.

En face, la C3 laisse encore un choix entre essence et diesel. Mais le choix est finalement restreint, avec 83 et 110 ch pour l'essence et 100 ch pour le diesel. Le PureTech 110 ch existe avec une bonne boîte auto EAT 6 rapports. Comme chez Dacia, pas d'hybridation… et donc rien au-dessus de 110 ch.

Notre choix : égalité, le GPL est intéressant, le diesel a encore ses adeptes.

Équipements : plus de sécurité avec la C3

La Sandero progresse de génération en génération. On l'a vu avec le look extérieur et la présentation intérieure, cette troisième mouture se veut nettement plus moderne. Et cela se retrouve dans l'équipement, même en version de base. Dès le modèle d'accès, il y a en série six airbags, le freinage d'urgence automatique, l'allumage automatique des phares et le limiteur de vitesse.

En montant en gamme, on aura l'écran tactile 8 pouces avec compatibilité Apple Car Play et Android Auto, les radars de stationnement avant/arrière, l'accès mains libres ou la surveillance des angles morts. En 2021, il y aura aussi des sièges avant chauffants et un toit ouvrant, une première chez Dacia.

Reste que la Citroën fait mieux, du moins en matière de sécurité. Elle a ainsi en version de base une alerte de franchissement de ligne et une reconnaissance des panneaux de vitesse, des équipements indisponibles sur la Dacia. On peut aussi avoir les feux de route automatiques. Côté gadget, il y a la caméra connectée. La Sandero a de son côté d'ingénieuses barres de toit qui se transforment en galerie.

Notre choix : C3, encore en avance face au low-cost.

Nouvelle Dacia Sandero vs Citroën C3 : le premier verdict Caradisiac

Thème Avantage Design Égalité Présentation intérieure Sandero Habitabilité/Coffre Sandero Choix de moteurs Égalité Équipements C3 Notre choix SANDERO

La gagnante : Dacia Sandero

Dacia frappe fort. La Sandero était déjà une proposition très intéressante sur le marché des citadines, elle le devient encore plus grâce à sa présentation plus soignée et son équipement modernisé. Certes, sur ce point, la roumaine reste en retard face à la C3. La Citroën peut aussi miser sur son look jovial. Mais pour le reste, la française ne fait pas vraiment mieux et l'écart de prix l'achève. Même en haut de gamme, la Sandero Stepway Confort est à 13 890 € avec moteur essence/GPL 100 ch et en série clim auto, régulateur de vitesse, freinage d'urgence automatique, écran tactile 8 pouces, radars de recul. Une Citroën C3 PureTech 110 ch Feel Pack, avec certes l'aide au maintien dans la voie et la reconnaissance des panneaux, est à 19 850 €.