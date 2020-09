Les meilleurs pneus hiver de 2020 (et ceux à éviter) : Michelin valeur sûre

L'automne est arrivé, il faudra bientôt penser à équiper sa voiture de pneus hiver. On rappelle qu'il n'y a toujours pas d'obligation à le faire en France (une fausse carte de départements où ce serait le cas refait régulièrement surface sur les réseaux sociaux) mais que c'est fortement conseillé pour des raisons de sécurité, les gommes hiver étant efficaces dès que les températures passent sous 7°C.

Si vous n'êtes pas encore équipé, le TCS (Touring Club Suisse) est un allié de choix pour choisir. Ce club au service des automobilistes helvètes teste chaque année des modèles et propose maintenant une riche banque de données. Le verdict de la cuvée 2020 vient de tomber. 28 modèles ont été évalués cette année : 15 en taille 205/55 R16 91H, pour des compactes comme la Volkswagen Golf, et 13 en 235/55 R17 103V, plutôt pour des SUV compacts comme l'Audi Q3. Au total, 18 critères sont au menu. Le comportement des pneus a été vérifié au cours d'essais routiers sur des chaussées sèches, mouillées, enneigées et verglacées. Le TCS a aussi évalué le niveau sonore, la consommation de carburant et l'usure.

Si les résultats 2019 avaient été plutôt mauvais, ceux de 2020 sont assez positifs. Il y a un grand vainqueur incontestable : Michelin. Ses deux pneus ont reçu la note de quatre étoiles avec la mention "très recommandé" : il s'agit de l'Alpin 6 en 16 pouces et du Pilot Alpin 5 en 17 pouces. D'ailleurs, chez les plus grands pneus, Michelin est le seul avec cette note de quatre étoiles. Chez les 16 pouces, le "très recommandé" a aussi été attribué pour les Bridgestone Blizzak LM005 (meilleur de la catégorie), Dunlop Winter Sport 5, Hankook i*cept RS2 et Maxxis Premitra Snow WP6.

À l’inverse, plusieurs modèles ne sont pas recommandés. Dans les deux catégories, le Semperit Speed-Grip 3 n'a que deux étoiles "recommandé avec réserve", pénalisé par un mauvais résultat sur chaussée sèche. Et chez les 16 pouces, les King Meiler Winter Tact WT81 et Tristar Snowpower HP, des modèles pas chers, sont à éviter, avec un très mauvais résultat sur chaussée mouillée et un comportement très moyen sur la neige.

Les résultats du TCS

