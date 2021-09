Les Mercedes détectent et communiquent désormais sur les nids de poule

Voilà une fonctionnalité de plus sur ce que Mercedes appelle le "Car to X", à savoir les informations captées par un véhicule et envoyée vers le réseau (une base de données, en quelque sorte), par la suite utilisé par les autres véhicules de la marque. Les toutes dernières Mercedes dotées du châssis piloté, à savoir les Classe C et S nouvelle génération et EQS, peuvent détecter la présence de gros nids de poule potentiellement dangereux pour les liaisons au sol, mais aussi pour le conducteur. Nombreux sont les cas de figure où les énormes trous dans la chaussée ont été à l'origine d'accidents, par des conducteurs un peu distraits, ou par ceux qui tentent de les éviter et font un écart.

Lorsque le châssis piloté (avec les caméras) détecte la présence de nids de poule, l'information de la localisation est envoyée vers un Cloud, consulté par des milliers de conducteurs Mercedes. En cas de passage à l'endroit sensible, ces derniers bénéficient ainsi d'une alerte sous la forme d'une signalisation spécifique les prévenant de la présence du nid de poule.

Mercedes rappelle que de nombreuses autres alertes existent déjà grâce au Car to X (vent latéral, dos d'âne, décélération brutale d'un véhicule à l'avant). Certaines activent même en temps réel des organes tels que l'ESP (pour le vent latéral) ou le châssis piloté lors des passages sur certains dos-d'âne.