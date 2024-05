Les merveilles du musée Petersen

Non content de présenter une des plus belles collections permanentes du monde, la Petersen Automotive Museum à Los Angeles organise des expositions temporaires passionnantes. En ce moment, depuis le 30 mars jusqu’à novembre prochain, on peut y voir « Eyes on the road : art in automobile landscape », une compilation d’œuvres d’art inspirées par la route et le voyage.

Des toiles de Ed Ruscha, Andy Warhol, David Hockney, Allan d’Arcangelo et beaucoup d’autres sont présentées ainsi que de nombreuses affiches.

L’exposition est également ponctuée par quelques automobiles extraordinaires qui ont marqué l’histoire américaine.

Ainsi, on peut y voir la « Dymaxion Car » imaginée par l’architecte Richard Buckminster Fuller et dévoilée lors de l’exposition World of Progress à Chicago en 1933. C’est un monocorps à trois roues (deux à l’avant, une à l’arrière) dont le plan reprend la forme de la goutte d’eau. Le poste de pilotage se trouve en porte-à-faux en avant du train directeur. Le moteur est rejeté au centre du véhicule pour préserver l’espace habitable. Le volume général ovoïde est incliné vers l’arrière.

Trois prototypes ont été construits, celui présenté au musée Petersen étant le n° 2 conservé au National Automobile Museum, émanation de la collection Harrah à Reno dans le Nevada.

Autre curiosité, l’Astro III échappée de la conquête spatiale et élaborée par General Motors en 1969. Avec trois roues, l’Astro III se donne une silhouette de fusée, impression renforcée par le cockpit basculant pour accéder à bord. Étudié en soufflerie, cet engin plus sidérant que sidéral est propulsé par une turbine à gaz de 317 ch de la division Allison de GM.

Également fascinée par l’aéronautique et l’aérospatiale, la Chrysler Gilda a été fabriquée chez le carrossier Ghia en 1955. Sa ligne cunéiforme, acérée comme une flèche, a été inspirée au styliste au lendemain de la projection du film Gilda avec Rita Hayworth…

La collection automobile Petersen est située depuis 1992 à l'épicentre de la vie trépidante de Los Angeles, au coin de Wilshire et de Fairfax avenue. Sur la base d'un ancien grand magasin dessiné par l'architecte Welton Becket en 1962, le musée Petersen a été entièrement rénové en 2014 avec l'ajout d'un nouveau décor de façade caractéristique du studio d'architecture KPF à qui l'on doit, entre autres, la rénovation du MoMA de New York.