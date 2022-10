Les modèles incontournables - Vidéo en direct du Mondial de Paris 2022

C'est peu de dire que le Mondial de Paris est cette année pauvre en constructeurs, et donc en nouveautés. Cela dit, il reste quand même de quoi faire une sélection des modèles incontournables cette année.

Et on commence chez Renault, avec l'Austral. Remplaçant du Kadjar, qui a toujours vécu dans l'ombre de son concurrent le Peugeot 3008, il a pour ambition justement d'enfin capter la lumière.

Pour ce faire, les équipes de design de Renault lui ont offert un style extérieur complètement en phase avec la gamme actuelle. Volumes galbés, signatures lumineuses en forme de crosse, c'est assez classique certes, mais agréable et bien plus actuel. Dans 4,51 m, il arrive à caser 5 passagers confortablement et de 500 à 575 litres de bagages (selon la position de la banquette) et entre 430 et 555 litres pour les versions hybrides.

L'habitacle monte en gamme par rapport à son prédécesseur, et rejoint les standards de la concurrence. Au niveau de la qualité de réalisation, des matériaux, sans atteindre les références de la catégorie que sont le 3008 et le Volkswagen Tiguan. Et en adoptant la planche de bord dite OpenR, en forme de L, et incluant l'instrumentation numérique et le système multimédia étudié par Google, l'Austral se positionne pour le coup comme un des meilleurs.

Sous son capot, uniquement des moteurs micro-hybrides ou full hybrides. Un tout nouveau 3 cylindres 1.2 en micro-hybride 48V 130 ch, ou full hybride 160 et 200 ch, mais aussi le connu 1.3 TCe, en 160 ch micro-hybride 12V 160 ch.

Pour les prix , comptez entre 33 400 € et 44 900 €

Le Jeep Avenger

On passe ensuite chez Jeep, qui présente cette année le plus petit modèle de toute son histoire : l'Avenger. Avec 4,08 m, c'est un pur SUV urbain, positionné en dessous du Renegade. Sa petite taille dans la catégorie le rend un peu moins habitable que ses compères (aux places arrière, au niveau du coffre qui cube 380 litres, contre 405 litres à un e-2008 par exemple).

Et pourquoi citer un e-2008 ? Car l'Avenger utilise la même plateforme, largement partagée entre modèles du groupe Stellantis. Il reprend du coup aussi la motorisation électrique de 156 ch et la batterie de 54 kWh de capacité, que l'on retrouve sur le DS 3 e-Tense par exemple (mais à laquelle les e-2008 et Opel Mokka-e n'ont pas encore droit).

Le style est typique Jeep, avec calandre à barrettes, et lignes musculeuses, très reconnaissable. L'intérieur est de facture classique, mais avec la possibilité d'égayer l'ambiance par des placages couleur carrosserie.

L'autonomie annoncée est de 400 km, tandis que la puissance de recharge peut monter à 100 kW sur borne rapide, permettant de récupérer de 20 à 80 % de batterie en 24 minutes.

Il sera en concession en avril 2023, à des tarifs encore inconnus.

Autre modèle incontournable, le DS 7 restylé. Certes, ce n'est qu'un restylage, mais d'une part il est très visible, et il faut aussi rappeler que le DS 7 est le SUV premium le plus vendu en France, devant les SUV allemands.

Outre les modifications esthétiques, essentiellement concentrées sur la face avant (calandre élargie, feux Matrix LED, nouveaux feux de jour "DS Light Veil", bouclier revu), le DS 7, qui perd au passage son appellation Crossback, adopte une nouvelle motorisation hybride rechargeable. Déjà vu sur Peugeot 508 PSE et sur la grande berline DS 9, il développe 360 ch et s'accompagne de modifications de châssis pour rendre l'auto plus sportive.

Par ailleurs, la capacité de la batterie augmente (de 11,9 kWh à 12,9 kWh utiles), ce qui permet de rouler plus loin en 100 % électrique.

Les tarifs sont désormais compris entre 44 700 € et 78 400 €.

Mais c'est chez Peugeot que l'on trouve une des plus grosses stars du Mondial 2022, en la personne de la 408. Tant et si bien que 4 modèles sont exposés sur le stand, plus un exemplaire qui virevolte dans une grosse sphère, à l'entrée.

La 408 est une nouveauté inclassable. ESt-ce une berline ? Un SUV ? Un coupé ? En fait un peu tout ça à la fois, ce qui rendra difficiles les comparatifs !

Elle est donc esthétiquement originale, avec des lignes taillées à la serpe, dans un gabarit de 4,69 m de long. Son volume de coffre de 536 litres en fait une familiale accomplie (c'est bien mieux qu'une 508).

À l’intérieur, la planche de bord est reprise quasi à l'identique de celle de la petite sœur 308. Elle est donc moderne, avec son i-cockpit à instrumentation 3D, petit volant et tablette multimédia 10 pouces, et bien finie. L'espace aux jambes à l'arrière est généreux.

Sous le capot, on trouve uniquement des moteurs essence, pas de diesel. Les puissances sont comprises entre 130 ch pour le 1.2 Puretech, et 225 ch pour le 1.6 Puretech PHEV, en passant par 180 ch pour le même PHEV.

Les tarifs sont compris entre 37 350 € et 51 400 €, ce qui est positionné très haut dans la catégorie. Une habitude pour Peugeot dernièrement.

Le Dacia Manifesto

Incontournables aussi, certains concepts sur le salon cette année. Et on commence avec celui de Dacia. Baptisé Manifesto, il est en quelque sorte, comme son nom l'indique, un manifeste de ce que sera l'avenir de Dacia. Non pas au niveau du style, mais plutôt de l'état d'esprit.

Retenez donc que ce sera "frugal, malin, cool, outdoor, et essentiel". Essentiel, ce concept l'es assurément. Sièges étanches qui se transforment en sac de couchage, trous dans la carrosserie pour fixer des sandows, instrumentation minimaliste, un seul phare à l'avant, et le comble : pas de moteur ! C'est vous dire si c'est essentiel. Mais en tout cas ça change, et si vous voulez voir quelque chose de différent, c'est sur le stand Dacia qu'il faut aller.

La Renault 4Ever Trophy

Enfin, terminons en revenant sur le stand Renault, où l'on trouve le concept 4Ever Trophy. Il s'agit clairement de l'évocation de ce que sera le futur petit SUV électrique de Renault, largement inspiré, comme la future R5, par l'iconique 4L. Nostalgie, quand tu nous tiens... Et il débarquera en 2025.

Dans les formes, c'est une évidence, on retrouve les lignes de la 4L originelle. Mais sur le fond, c'est complètement dans l'air du temps, avec une motorisation électrique de 100 kW, soit 136 ch, et une batterie de 42 kWh.

Pour avoir le modèle définitif, il suffit d'imaginer ce concept sans ce qui fait de lui un concept, c'est-à-dire les gros élargisseurs d'aile, le capot troué, les compresseurs dans les roues, ou la roue sur le toit.