Les nouvelles voitures radar privées ont beaucoup travaillé en 2021

Vous le savez, l'état confie de plus en plus l'exploitation des voitures-radar en mouvement dans la circulation sur le territoire français à des sociétés privées. De 83 à la fin de l'année 2020, les voitures radar privées de type « mobile-mobile » insérées discrètement dans la circulation sont passées à 150 à la fin de l'année 2021. Et comme l'ont remarqué les spécialistes de Radar-Auto, qui se basent sur une récente communication officielle du ministère de l'intérieur sur les données récoltées par ces nouveaux dispositifs, les voitures-radar privées marchent déjà très fort.

Grâce à l'augmentation du nombre de ces voitures-radar privées, elles ont permis de contrôler pas moins de 6 650 000 véhicules au total l'année dernière. Sachant que le taux d'infraction était en moyenne de 7,5% (ce qui signifie qu'environ un véhicule sur 13 croisés par l'une de ces autos en service roulait en excès de vitesse), cela donne un nombre de verbalisations situé au-dessus de 500 000 rien que pour l'année dernière. Comme le nombre de contrôles est passé de 758 000 à 2 886 000 du premier au second semestre 2021 grâce au quasi-doublement de ces voitures privées, le chiffre augmentera sans doute sensiblement pour l'année 2022.

38% du total des infractions relevées par les voitures-radar

Les voitures-radars privées ont contribué à 38% du total des infractions relevées par le parc des voitures radars en 2021, en comprenant celles des forces de l'ordre. En 2020, cette proportion n'était que 9%. On apprend aussi que 96% de ces contrôles de voitures-radar privées se situaient sur des routes dont la vitesse maximale autorisée est de 80 ou 90 km/h. Le reste concernait des véhicules roulant sur des portions limitées à 70 km/h ou sur des voies rapides à 110 et 130 km/h. Sachant que les voitures-radar privées vont encore se multiplier en 2022 sur l'ensemble du territoire français, le nombre d'infractions relevées par ces véhicules va probablement encore monter dans les prochains bilans en la matière. Attention, vous êtes susceptible d'en croiser une sur toutes les routes de campagne du pays ou presque...