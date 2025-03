Les Parisiens votent encore contre l'automobile

On entend souvent les Franciliens se plaindre de la circulation impossible en voiture dans Paris et ses environs mais les habitants de la capitale continuent d’agir pour réduire la place de l’automobile dans la ville.

Après avoir voté pour l’augmentation du tarif de stationnement des « SUV » (en fait toutes les voitures thermiques de plus de 1 600 kg et les véhicules électriques de plus de deux tonnes), les Parisiens viennent de s’exprimer pour la piétonnisation de 500 rues de la capitale dans un scrutin organisé ce dimanche 23 mars.

10 000 places de stationnement en moins

Cette mesure doit amener à la suppression de 10 000 places de stationnement dans les rues de Paris, alors que la mégapole est déjà connue pour ne pas être la plus accueillante du monde en matière d’infrastructures automobiles. Ce vote va donc bien compliquer une nouvelle fois la vie des automobilistes dans Paris.

Une faible participation

Comme pour le vote sur le tarif de stationnement des voitures lourdes, ce scrutin a enregistré une très faible participation : 3,9% des inscrits seulement, qui ont voté à 66% pour cette piétonnisation de 500 rues supplémentaires.

218 bureaux de vote étaient ouverts dans les rues de Paris ce dimanche mais une nouvelle fois, les résidents ont été peu nombreux à s’y rendre.

A noter que le financement de cette mesure, qui implique des travaux très coûteux, fait aussi débat. Le chiffre de 500 000€ de travaux par rue a été évoqué par les journalistes du Figaro.