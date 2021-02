Les pneus spéciaux "SUV électrique" débarquent sur le marché

Concilier performance et fort indice de charge est une tâche complexe pour les manufacturiers de pneumatiques, qui ont un choix à faire : des tailles basses mais un indice de charge plus faible, ou une contrainte de charge, et donc un profil de pneu plus haut. Mais avec la voiture électrique se dresse un nouveau défi devant les fabricants : produire des pneus sportifs et haut de gamme avec des indices de charge aussi élevés que des pneus à profils plus grands.

Continental vient justement de créer un tout nouveau label pour ses montes de SUV électriques haut de gamme baptisé "HL" pour "High Load". Concrètement, il s'agit d'un indice de charge supérieur de 101 (jusqu'à 825 kg) en 19 pouces, sur des pneus habituellement limités à 98 (750 kg). Le gain va même jusqu'à 25 % sur des pneus de gamme inférieure grâce à cette nouvelle gamme spéciale "SUV électrique", même si l'on imagine que ces pneus seront également destinés à des berlines ou des coupés, du moment que le poids est très important.

Pour Continental, comme d'autres, la voiture électrique haut de gamme représente un vrai défi : produire des pneus toujours plus grands et à taille basse, tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de performances...