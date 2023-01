Les pompiers se mettent aussi à l'électrique

Si les particuliers et les entreprises sont fortement incités à choisir des véhicules moins polluants, du côté des collectivités et institutions la transition vers la mobilité électrique est également en cours.

Pour renforcer sa démarche écoresponsable, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines (SDIS 78) vient d’annoncer avoir passé commande de sa première ambulance 100 % électrique.

Le véhicule, fabriqué en Allemagne par la société WAS et baptisé WAS 500 e-ambulance dispose de batteries LFP (lithium-phosphate de fer) intégrées utilisant une technologie anti-incendie qui sont dépourvues de nickel et cobalt, et sera livré en octobre prochain. L’ambulance électrique des pompiers des Yvelines sera également équipée de panneaux solaires installés sur le toit pour alimenter en complément la batterie auxiliaire, qui permettra d’offrir une autonomie totale de 200 km. Elle est animée par un moteur de 147 kW offrant un couple de 1 150 Nm et une vitesse maximale de 120 km/h.

Testée en conditions réelles dans vingt villes (20 784 km ont été parcourus), l’ambulance a su séduire les organisations de secours. Selon Leopold Ekedi, directeur opérationnel France chez WAS : « les 1 235 interventions menées avec succès pendant la phase de test dans le cadre du service de sauvetage régulier ont fait leurs preuves ».