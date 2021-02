Les prix des réparations automobiles se sont une nouvelle fois envolés en 2020, en particulier chez PSA

Désormais, le prix des pièces pèse en moyenne 51 % dans le coût total d'une facture de réparation automobile. C'est ce qu'il ressort de l'étude annuelle de la SRA (Sécurité réparation automobile), qui fournit un bilan complet du prix des pièces et des hausses chez les constructeurs.

En moyenne, la hausse du prix des pièces : + 5,9 % en 2020 (+ 4,63 % en 2018, + 8,64 % en 2019...), mais tous les constructeurs n'ont pas opéré les mêmes hausses. Dans la liste, il n'y a que Volvo qui a fait baisser le prix de ses pièces ! Toutes les autres marques ont augmenté les prix, et certaines s'illustrent par des hausses conséquentes : + 9,29 % pour Peugeot, + 8,77 % pour Citroën/DS, + 6,50 % pour Opel. Seuls Nissan, Renault et Suzuki (qui avait toutefois fait fortement grimper ses prix en 2019) n'ont presque pas touché aux prix des pièces. La réparation en carrosserie flambe particulièrement avec une hausse de la main d'oeuvre : + 3,2 % pour le taux horaire et + 4,2 % pour les ingrédients peinture.

Vous vous demandez encore pourquoi les primes d'assurance automobiles augmentent chaque année, même en temps de Covid ? Vous avez un début de réponse. Justement, pour tenter de réduire les tarifs d'assurance, le fameux sujet de la libéralisation de la pièce de carrosserie est de retour sur la table.

Le député LREM Damien Pichereau souhaite déposer un projet de loi visant à ouvrir, enfin, ce marché. Rappelons qu'au nom de la propriété intellectuelle, les constructeurs ont aujourd'hui le monopole sur la pièce de carrosserie.