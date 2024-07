Les prix du dépannage sur autoroute explosent

Lors des départs en vacances, le manque d’entretien, les fortes chaleurs et parfois un chargement important, mettent à mal la mécanique des voitures. Si vous êtes victime d’une panne sur l’autoroute ou sur une voie rapide, sachez que les tarifs ont encore augmenté alerte l’association de défense des consommateurs, l’UFC Que choisir.

L’arrêté du 27 juin 2023, paru au Journal officiel du 4 juillet, fixe les nouveaux tarifs des opérations de dépannage et de remorquage des véhicules sur autoroute et sur voies express. La revalorisation de 4,72 % porte par exemple le montant du tarif forfaitaire du dépannage à 144,52 € (au lieu de 138,01 €) et celui du tarif majoré à 178,70 € (170,65 € auparavant). « c’est encore un coup dur pour le porte-monnaie des consommateurs et plus particulièrement celui des automobilistes » explique Que choisir.

Des tarifs de base compris entre 144 et 258 €

Notez que les tarifs majorés s’appliquent en fonction des jours, de l’horaire et du poids du véhicule. Si par exemple, vous tombez en panne un samedi soir au volant d’une électrique de plus de 2 tonnes, le prix sera plutôt de 268 €.

Le dépanneur a l’obligation d’arriver sur le lieu de l’intervention dans un délai de 30 minutes suivant l’appel émis à une borne d’urgence. Les tarifs doivent être affichés dans la cabine du véhicule de dépannage. Dans un premier temps, s’il s’agit d’une panne qui peut être réparée, le dépanneur s'occupe du déplacement du véhicule et de sa réparation sur place. Si cela n’est pas possible, il doit procéder au remorquage en dehors de l’autoroute ou de la voie express. Le véhicule peut alors être déposé soit dans le garage de l’intervenant (sans limitation de distance) soit dans un lieu de votre choix à condition qu’il soit situé à moins de 5 km de la sortie de l'autoroute ou de la voie express. Au-delà, il peut vous facturer les kilomètres supplémentaires parcourus pour déposer la voiture.

« Après le dépannage ou l'évacuation du véhicule, le professionnel doit vous remettre une facture indiquant les prestations fournies ainsi que leur prix. Attention, la fourniture de pièces détachées et le temps de main d’œuvre au-delà des 30 minutes incluses dans la prestation seront facturés en sus. Et vu que leur montant est, lui, libre, il est important de se renseigner avant d’en faire la demande. » prévient l'association.