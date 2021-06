Les promos pour préparer sa voiture avant les vacances : révision, pneus, vidange…

E85 : 150 € de réduction chez Speedy

Speedy propose une intéressante offre "flash" sur le boîtier E85 : on s'inscrit sur le site internet, en choisissant son centre, afin de recevoir un coupon de réduction de 150 € pour la pose d'un boîtier de conversion. Une manière de rendre encore plus rapidement rentable cette transformation qui permet de rouler avec un carburant à moins de 70 centimes le litre !

Pneumatiques : jusqu'à 100 € remboursés

Bridgestone : jusqu'à 100 € de remboursement sur l'achat et la pose de pneus chez Speedy + 50 % de rabais sur la pose.

: jusqu'à 100 € de remboursement sur l'achat et la pose de pneus chez Speedy + 50 % de rabais sur la pose. Pirelli : 20 € de remise immédiate par paire de pneus chez Speedy. De plus, pour l'achat et le montage (avec prise sur rendez-vous via le site internet), la pose est 100 % remboursée. Chez Feu Vert, - 30 % sur le deuxième pneu (été ou quatre saisons).

: 20 € de remise immédiate par paire de pneus chez Speedy. De plus, pour l'achat et le montage (avec prise sur rendez-vous via le site internet), la pose est 100 % remboursée. Chez Feu Vert, - 30 % sur le deuxième pneu (été ou quatre saisons). Michelin : dans de nombreuses enseignes participantes, Michelin offre jusqu'à 100 € sous forme de chèques cadeaux dématérialisés Wedoogift. Sur le site internet de l'auto Leclerc, on a jusqu'à 80 € en ticket Leclerc.

: dans de nombreuses enseignes participantes, Michelin offre jusqu'à 100 € sous forme de chèques cadeaux dématérialisés Wedoogift. Sur le site internet de l'auto Leclerc, on a jusqu'à 80 € en ticket Leclerc. Hankook : chez Euromaster, jusqu'à 60 € de remise immédiate.

: chez Euromaster, jusqu'à 60 € de remise immédiate. Continental : chez Feu Vert, - 30 % sur le 2e pneu (été ou quatre saisons).

: chez Feu Vert, - 30 % sur le 2e pneu (été ou quatre saisons). Goodyear et Dunlop : jusqu'à 100 € remboursés (par virement bancaire) pour l'achat de 4 pneus chez Vulco, Citroën, Renault, Toyota…

: jusqu'à 100 € remboursés (par virement bancaire) pour l'achat de 4 pneus chez Vulco, Citroën, Renault, Toyota… Firestone : sur le site d'Allopneus, jusqu'à 50 € offerts.

Révision : jusqu'à - 30 %

Chez Speedy, en prenant rendez-vous sur le site, on profite d'une remise immédiate de 30 % sur la révision constructeur. Chez Roady, jusqu'à 50 € remboursés sur le forfait révision en bons d'achat (valables 3 mois chez Roady). Du côté d'Euromaster, c'est offre TVA offerte, donc une remise de 16,7 %. Chez Vulco, 15 € de remise tous les 100 € d'achat sur les forfaits révision. Chez Point S, 50 € offerts en bons d'achat sur une prochaine prestation atelier.

Vidange : jusqu'à - 30 %

Avec Speedy, le forfait vidange (jusqu'à 5 litres d'huile et le filtre) est à - 30 % en passant par le site internet. Chez Roady, jusqu'à 30 € remboursés sur le forfait vidange en bons d'achat (valable 3 mois chez Roady). Du côté d'Euromaster, c'est offre TVA offerte, donc une remise de 16,7 %.

Freins : - 30 % sur des disques, des plaquettes offertes

En prenant rendez-vous le site internet, Speedy accorde 30 % de remise sur les disques et plaquettes (remise sur les pièces). Chez Roady, pour l'achat et la pose de disques de frein Ferodo, les plaquettes sont à 1 €. Offre similaire chez AD (avec Ferodo ou Bosch). Chez Euromaster et Point S, les plaquettes Bosch sont offertes pour l'achat (et la pose le jour même) d'un jeu de disques. Chez Vulco, - 25 % sur les produits Ferodo (plaquettes, disques et kits) si pose le jour même.

Amortisseurs : jusqu'à - 50 %

En prenant rendez-vous le site internet, Speedy accorde 30 % de remises sur les amortisseurs (remise sur les pièces). Toujours chez Speedy, pour deux amortisseurs KYB ou Monroe achetés, deux autres sont offerts. Chez Roady, - 50 % pour l'achat et la pose de deux amortisseurs KYB le même jour. Pour Euromaster, c'est offre TVA offerte sur les amortisseurs Sachs, donc une remise de 16,7 % (pose le jour même). Chez Vulco, pour l'achat et la pose d'une paire d'amortisseurs Monroe ou Sachs, la deuxième paire est offerte (hors pose).

Climatisation : jusqu'à 30 € de rabais

Chez Speedy, pour l'achat d'un forfait recharge ou révision de la climatisation, il y a 20 % de remise. Chez Midas, le forfait recharge climatisation est à 59 € au lieu de 79 €. Chez Citroën, 30 € de remise sur le forfait recharge clim (pour toutes les marques).

Distribution : jusqu'à - 30 %

Chez Roady, 30 % de remise immédiate pour l'achat d'un kit de distribution Gates. Pour Euromaster, c'est offre TVA offerte sur le kit de distribution SNR, donc une remise de 16,7 % (pose le jour même). Chez Vulco, - 25 % sur le kit de distribution Dayco ou Gates si pose le jour même. Idem pour les pièces de train roulant (roulements, rotules, biellettes…).

Batterie : jusqu'à 20 % de remise

Chez Feu Vert, 20 % de remise sur une sélection de batteries Varta (via le site Web).

Huiles, liquides, AdBlue… : jusqu'à - 20 %

Chez Feu Vert, il y a - 20 % sur une sélection de bidons Elf et Total. Chez Roady, - 30 % sur des bidons (5 litres) d'huile Total. Le lave-glace de l'enseigne est - 20 %, soit 3,60 € les 5 litres. Un bidon de 10 litres d'AdBlue est à - 20 %, soit 11,93 € au lieu de 14,90 €.

Coyote : 80 € de cadeau

Les boîtiers de Coyote sont en promo, avec un rabais de 80 €. La version Mini est ainsi à 99 € au lieu de 179 €. Il faut ensuite payer l'abonnement, 12,99 € par mois. Plus abordable, il y a l'application sur smartphone, qui coûte 7,99 € par mois. Bon point : il y a 30 jours d'essai gratuit. Pratique donc si cet été vous partez dans un coin qui vous est inconnu !

Coffres de toit, remorques, porte-vélos : jusqu'à 130 € de rabais

Chez Feu Vert, jusqu'à 130 € de rabais sur des coffres de toit (le Hapro Trivor 440 litres est à 369 € au lieu 499 €). Jusqu'à 100 € de rabais sur des remorques Feu Vert ou Erdé. Il y a aussi jusqu'à 50 € de cadeau sous forme de bons d'achat pour des portes-vélos.

Chez Roady, le coffre de toit Wollemi Ecospace Green Valley 330 litres est à 149,90 € au lieu de 199,90 €. Il y a - 20 % sur les attelages Bossal.

GPS, autoradio : jusqu'à 100 € de rabais

Chez Feu Vert, jusqu'à 100 € de remise sur des GPS Tomtom. Il y a aussi 30 % de remise sur des autoradios et haut-parleurs Pioneer. Du côté de Norauto, on a jusqu'à 50 € remboursés par JVC et Kenwood.

Outillage : jusqu'à 50 % de réduction

Plein de petites promos chez Roady, comme le cric hydraulique roulant 1,5 tonne Autobest à 29,90 € au lieu de 35,90 €, les chandelles à crémaillères Autobest à 23,93 € au lieu de 29,90 €, le kit gilet et triangle de sécurité à 6,90 € au lieu de 10,80 € ou encore le compresseur Ring à - 50 % (soit 12,46 €).

Validités des offres : jusqu'au 14 août chez Midas et Speedy (31 juillet pour l'offre E85), 15 août pour Coyote et Euromaster, 24 juillet pour Roady et Vulco, 10 juillet pour Feu Vert.