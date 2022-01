Les pros commencent l’année avec des stocks limités d’occasions

À peine plus d’un demi-million, c’est le nombre de voitures d’occasion actuellement mises en ventes par les professionnels, qu’ils soient affiliés à une marque ou indépendants, sur le territoire français. Cette donnée, fournie par Autobiz, est la plus basse jamais enregistrée depuis octobre 2020. À ce moment-là, la France sortait des périodes de confinement puis estivales, et les acheteurs s’étaient rués sur les véhicules disponibles.

Si ce volume paraît considérable, il représente, pour les pros, moins de 3 mois de vente. La pénurie est donc plus que jamais d’actualité. Et la hausse des prix qui va avec, selon l’adage qui veut que ce qui est rare soit cher, également.

Sur certains modèles très demandés, cette augmentation peut, à données (âge, kilométrage, définition…) constantes, désormais dépasser les 20 % par rapport à janvier 2021, la moyenne s’établissant à 13 %. Ainsi, un véhicule donné affiché 10 000 € il y a un an vaudrait donc 11 300 € aujourd’hui. Voilà qui ne va pas aller dans le sens du rajeunissement du parc automobile français, les automobilistes hexagonaux considérant déjà majoritairement que les voitures neuves et récentes sont bien trop coûteuses.