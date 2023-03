Les seniors, de gros rouleurs ?

Pour la première fois, l’Ipsos s’est penché sur les déplacements des Français, qu’ils soient citadins, ruraux, de la génération Z ou seniors, auprès de 2 000 répondants. Il en ressort que les habitudes des Français s’avèrent très diverses puisque les seniors déclarent parcourir 46 kilomètres par jour, contre 25 chez les plus jeunes. Cependant, les écarts concernent aussi le type d’habitat.

Tout d’abord, l’étude cherche à connaître les raisons principales qui justifient les déplacements. Quel que soit le lieu de résidence, les réponses sont les mêmes : tout d’abord aller au travail, ensuite faire ses courses et enfin voir ses amis.

En moyenne, les Français parcourent 30 km par jour, et les variations sont assez faibles selon le lieu d’habitation : 27 km dans les grandes villes, 33 km en banlieues, 28 km dans les moyennes et petites villes, et 30 km en zone rurale. En revanche, la fréquence des déplacements diffère : au nombre de 5 à 6 pour les habitants des grandes villes, lorsque ceux qui vivent en zone rurale en effectuent jusqu’à 3,2.

Par ailleurs, l’éloignement du travail est plus important à la campagne. Les Français déclarent parcourir en moyenne 29 km pour s’y rendre chaque jour, contre 18 km pour ceux qui vivent dans les grandes villes. Cet écart est aussi valable pour faire ses courses (7 km en ville, 10 km en zone rurale) et voir ses amis (10 km contre 12 km). Si la situation géographique explique en partie ses disparités, les transports publics moins développés contribuent également à creuser les écarts puisque l'utlisation de la voiture devient indispensable dans les endroits les plus reculés.

Les seniors adeptes de la voiture

Pour en revenir aux seniors (+ de 59 ans), ils effectuent en moyenne 46 km par jour (trois déplacements). La génération X (personnes nées entre 1965 et 1980) roule en moyenne 30 km, et la génération Z (personnes nées après 2000) est celle qui roule le moins avec une moyenne de 25 km.

Thierry Lalande, directeur France d’Automotive & Mobility Development, note que « la génération Z adopte un comportement très compatible avec beaucoup de mobilités alternatives à la voiture, qui décroît avec l’âge (4 km par jour en moyenne, qui tombe à 8 pour la génération X). Avec 15 km en moyenne par trajet, c’est impossible pour les seniors, excepté peut-être pour les Franciliens. »

L’étude révèle aussi que les Français ont quasiment tous une voiture dans leur foyer (91 %). Un fait moins vrai à Paris (7 sur 10) et en petite couronne (73 %). Son usage est donc ultra majoritaire avec 71 % qui l’utilise plusieurs fois par semaine ou tous les jours.

Quant au vélo, il est pratiqué par 14 % des Français et semble être le mode de transport qui rassemble le plus de générations. La « Z » l’utilise à hauteur de 23 %, suivis des « X » et des seniors avec 11 %.