Les sportives en petite série - En direct du mondial de Paris 2022

Le mondial de PAris peut être l'occasion de découvrir des autos qui sortent de l'ordinaire. Il y en a des chinoises, des électriques, des à pile à combustible, des de constructeurs inconnus. Mais cette année, il y en a aussi des sportives. Toutes confidentielles, et fabriquées, ou bientôt fabriquées, en petite série. Voici un florilège de ce qui est à voir, ou était à voir pour ceux qui se sont rendus au salon cette année. Pour ceux intéressés, il reste encore quelques heures pour venir !

La Beltoise BT01

Il s'agit d'une GT 100 % électrique, destinée aux stages de pilotage et à la compétition. Elle Mesure 4,55 m de long et 2,05 m de large. Son moteur de 400 ch (294 kW) et 485 Nm permet d'atteindre les 100 km/h en 3,8 secondes et d'atteindre plus de 220 km/h en vitesse de pointe. Et sa batterie de 46 kWh lui offre une autonomie de 30 minutes en compétition, et de 3 heures en application "stage de pilotage", en rechargeant 10 minutes entre chaque session de 10 minutes.

La Genty Automobile Akylone

C'est une hypercar. Eh oui ! Et française, comme toutes les sportives ici présentées ! En gestation depuis 2008, on désespère de la voir un jour réellement sur nos routes. Elle est destinée à être produite à 15 unités en coupé et 10 unités en roadster. Et ses caractéristiques techniques sont diablement alléchantes. Pensez, elle annonce 1 200 ch, et 1 200 Nm de couple, issus d'un V8 bi-turbo 3,5 litres (et plus d'un V10 5.2). La vitesse maxi est de 350 km/h et le 0 à 100 abattu en 2,7 s., le 0 à 200 en 7,2 s. et le 0 à 300 km/h en 14 secondes. Le 1000 m départ arrêté est effectué en 16,6 secondes. Quant au look, on vous laisse juges. Le prix est annoncé à 1,5 million d'euros hors taxe pour le coupé et 1,6 million pour le roadster.

La Deviallet Mugello 375 F

On dirait une Caterham, c'est vrai, mais c'est une Deviallet. Elle embarque un 4 cylindres 1.6 turbo de 225 ch et 300 Nm, qui n'est autre qu'un 1.6 Puretech Peugeot. Ses performances ne sont pas officiellement communiquées mais son poids de 680 kg seulement doivent les rendre tout à fait convaincantes. Elle mesure 3,86 m de long, soit le gabarit d'une petite citadine polyvalente. Elle est proposée à partir de 79 800 €.

La Pantore Vakog

Elle a pris naissance à Saint-Andiol, dans les Bouches-du-Rhône. Sa particularité ? Etre disponible à la fois en thermique, avec un moteur 4 cylindres à plat de 2.5 litres et 420 ch tout de même (600 Nm de couple), que le fabricant annonce comme le premier moteur au monde à être dépollué avec de l'hydrogène. Et de plus, il peut fonctionner à l'E85. Il existe aussi la Vakog-e, donc, équipé de deux moteurs asynchrones de 326 ch en pic (430 Nm), et boîte à deux vitesses. Le gabarit et le poids sont contenus, avec 4,10 m de long, et 690 kg en thermique et 890 kg en électrique. Les précommandes sont ouvertes (5 000 € à verser) et le prix est fixé à 105 000 € hors taxes.

La Raffer TB 02 CM

Il s'agit d'une petite barquette monoplace, destinée à la compétition FFSA et aux courses de côte. Comme son nom l'indique (C"M"), elle est dotée d'un moteur de moto de 1 litre, qui développe 200 ch. Mais son poids extrêmement réduit la rend plus que performante. Son aérodynamique travaillée et son centre de gravité très bas la rendent efficace pour ce à quoi elle est destinée. Mais elle n'est pas vraiment destinée au "grand public".

La KGM Automotive e-Cup 200/ERC140

Encore une sportive 100 % électrique. Elle est destinée à faire de la compétition et au sport automobile sur circuit uniquement. Et est engagée dans la Electrique Cup series 2022.

Dotée d'un moteur électrique synchrone à aimant permanent, elle développe 200 kW, soit 272 ch, et abat le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, bien aidée par un poids réduit (pour une électrique) de 900 kg.

Mais sur le stand, c'est une "ancienne" ERC140 de 190 ch qui est présente, et celle que vous voyez en photo.