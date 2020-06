Les SUV, cible préférée des voleurs de voitures

Coyote vient de publier son troisième observatoire des vols, réalisé à partir des informations de son service de récupération de véhicules volés Coyote Secure et des statistiques du ministère de l'Intérieur. Selon la société, en 2019, 140 200 véhicules ont été volés, soit un vol toutes les quatre minutes. Près de trois quarts des vols (73 %) ont lieu la nuit.

Les habitants des grandes agglomérations (plus de 200 000 habitants) ont trois fois plus de chance de subir un vol que les habitants de petites communes (moins de 2 000 habitants). Selon Coyote, c'est dans la région Hauts-de-France que le risque de vol est le plus élevé. Le taux de sinistralité (véhicules volés sur 1 000 véhicules dotés de la technologie Coyote) est de 12,6. Les Hauts-de-France sont ainsi loin devant l'Ile-de-France (5,3) et les Pays-de-la-Loire (3,8). Toutefois, en raison de leur nombre d'habitants, Ile-de-France et PACA concentrent 70 % des vols.

L'Observatoire montre surtout l'appétence des voleurs pour les SUV. Ils ont concentré 44 % des vols ! Peu surprenant, vu que les modèles sont tendances. La plupart du temps, les véhicules sont expédiés en entier dans les pays d'Europe de l'Est ou en Afrique. Certains servent aussi au grand banditisme. Les citadines sont aussi beaucoup volées, servant notamment à alimenter des réseaux de pièces détachées. Autre aspect intéressant de l'étude, et inquiétant aussi : les utilitaires et engins de chantier sont cinq fois plus volés que les véhicules particuliers.

Pour dérober les véhicules, les voleurs utilisent la technologie. Trois vols sur quatre se font par électronique, le "mouse jacking", avec par exemple l'attaque relais qui permet d'ouvrir et démarrer sans effraction en captant le signal de la clé. Coyote constate aussi une remontée du home jacking, le vol directement chez vous.