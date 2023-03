Les tarifs des garagistes vont encore augmenter

La voiture est-elle en train de devenir un luxe que de moins en moins de Français peuvent se permettre ?

La question est régulièrement soulevée car, si le prix des véhicules neufs continue de flamber, et par ricochet celui des véhicules d’occasion également, c’est toute l’économie automobile qui suit la courbe de l’inflation.

Selon la plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels de l’automobile Vroomly, les tarifs des révisions auto ont grimpé de 9,4 % entre 2021 et aujourd’hui. Et la tendance devrait même s’amplifier dans les prochains mois.

D’après une enquête menée par la plateforme auprès de 300 garagistes partenaires en France, deux tiers des professionnels interrogés prévoient déjà d’augmenter leurs tarifs, dont 30 % à très court terme.

Si la hausse du prix des huiles, consommables et des pièces détachées est un facteur déterminant, les professionnels de l’automobile vont devoir également faire face à l’envolée du prix de l’énergie. Gros consommateurs d’électricité avec une activité nécessitant l’utilisation de nombreux outils et machines, les garagistes envisagent pour moitié une hausse « entre 6 et 10 % », alors qu’ils sont même 20 % à prévoir une augmentation « entre 11 et 20 % » de leurs tarifs.

Selon Vroomly, seuls 7 % des garages ne comptent pas répercuter les hausses des coûts sur leurs clients.