Réparer et entretenir sa voiture coûte de plus en plus cher

Pour effectuer l’entretien de son véhicule ou pour le faire réparer après une panne ou un sinistre, passer par la case garage coûte de plus en cher aux automobilistes français.

Selon les chiffres publiés par le baromètre iDGarages.com repris par Le Parisien, la plupart des opérations de mécanique effectuées dans les garages de l’hexagone sont en augmentation en 2022 par rapport à l’année dernière : 265 € de moyenne pour une révision globale en 2022 contre 256 € en 2021, 556 € pour changer le kit de distribution en 2022 contre 522 € en 2021, etc.

Une donnée que confirme également SRA (Sécurité et Réparation Automobile), qui en juillet dernier a dévoilé une augmentation moyenne de 5 % pour le coût des réparations lors du premier trimestre 2022 par rapport à la même période un an plus tôt.

Parmi les principales causes de cette inflation, on peut noter l’augmentation du prix des différentes pièces, mais aussi de la main-d’œuvre (+ 2,2 % pour cette dernière lors du premier semestre, et + 4,1 sur l’année selon SRA), en raison d’un manque de personnel dans les garages.

Pour les pièces de rechange, lors du premier semestre 2022, l’augmentation atteint 6,4 % (+ 9,8 % pour les pièces de rechange sur les douze derniers mois).

Selon la plateforme IDGarages.com, c’est en région Auvergne Rhône-Alpes que le coût des réparations est le plus important, suivie par la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne Franche-Comté et la Nouvelle Aquitaine. Une donnée basée sur les trois millions de devis générés sur le site au premier trimestre 2022. En revanche, les tarifs les moins élevés sont pour la région Grand Est, les Pays-de-la-Loire, l’île de France, les Hauts-de-France et le Centre-Val-de-Loire.