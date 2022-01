Pourquoi le budget des automobilistes va encore augmenter en 2022

Le prix des voitures ne cesse d'augmenter

Le phénomène n'est pas nouveau. Régulièrement, les constructeurs mettent à jour leurs prix, avec de petites hausses. Mais il s'est accéléré ces derniers temps, à cause notamment de la hausse des matières premières et de l'énergie. Des charges plus élevées que les marques finissent par répercuter sur le prix de vente final pour préserver leurs marges, la rentabilité étant devenue la nouvelle priorité, à la place de la quantité. Des firmes n'ont ainsi pas hésité à augmenter plusieurs fois leurs tarifs en 2021. Exemple avec la Dacia Sandero qui, au cours de sa première année de vie, a déjà pris jusqu'à 10 % ! Évidemment, il n'y a pas de retour en arrière possible ! 2022 devrait poursuivre sur cette lancée, d'autant que de nombreux fournisseurs des constructeurs auront profité du changement d'année pour encore augmenter leurs prix.

Le conseil pour alléger la facture : il y a beau avoir une pénurie de véhicules, beaucoup de constructeurs font encore des rabais sur le neuf. Retrouvez chaque mois notre journal des promos (mise à jour à venir pour janvier 2022). Le mandataire est aussi un incontournable des prix cassés.

Plus de malus…

Depuis le 1er janvier, les véhicules sont encore un peu plus taxés. Le malus CO2 a une nouvelle fois été rendu plus sévère, avec un seuil de déclenchement abaissé de 133 à 128 g/km, et une progression des montants avancée donc de cinq grammes. Un modèle qui rejette 155 g/km de CO2 voit par exemple son malus passer de 983 à 1 504 €, soit plus de 500 € de hausse.

À cela s'ajoute la création d'un malus au poids. Soyons toutefois honnêtes : il va concerner peu de monde en 2022. Il commence à 1 800 kg, mais les hybrides rechargeables et électriques sont épargnées. Il reste donc de gros modèles thermiques et hybrides simples qui ne représenteraient que 2 % des ventes chez nous !

Le conseil pour alléger la note : autant le dire, pour beaucoup de véhicules, la hausse du malus CO2 est limitée. Négociez une prise en charge totale ou partielle sous forme de remise supplémentaire.

... et moins de bonus

Si vous souhaitez acheter une voiture hybride rechargeable ou électrique, attention à ne pas perdre 1 000 € bêtement cette année en commandant trop tard : tous les montants des bonus baisseront en effet de 1 000 € le 1er juillet. Il faut donc signer en concession avant cette date. Au 1er juillet, il n'y aura d'ailleurs plus de bonus pour les rechargeables.

Le conseil pour alléger la note : on l'a écrit, il faut passer commande avant le 30 juin !

Le carburant bloqué à ses niveaux records

Les prix à la pompe ont progressé de 20 % au cours de l'année 2021. Ils ont atteint des niveaux historiques en octobre… et en restent depuis très proches. Au 31 décembre, le litre de gazole coûtait en moyenne en France 1,54 €, pour le SP 95 E10 c'était 1,61 € ! La découverte du variant Omicron avait bien provoqué un décrochage des cours du pétrole, mais ceux-ci sont déjà repartis à la hausse. Et cela ne devrait pas s'arranger s'il se confirme qu'Omicron, certes très contagieux, n'entraîne pas une flambée de cas graves. Il pourrait même mener à une meilleure immunité collective, après laquelle l'économie peut repartir de plus belle… et donc la demande d'or noir.

Le conseil pour alléger la note : si vous avez déjà une voiture thermique, trouvez la station la moins chère grâce aux applications dédiées, adoptez quelques gestes d'éco-conduite simples (par exemple rouler à 120 sur l'autoroute). Si vous cherchez un nouveau modèle, les alternatives à des prix semblables au thermique existent : le GPL chez Dacia et Renault, l'E85 chez Ford !

Pièces détachées et main-d’œuvre : des réparations toujours plus onéreuses

La situation sanitaire a aussi des effets dans les garages. Entre la hausse du cours des matières premières et les pénuries qui font jouer la concurrence, les prix des pièces détachées augmentent. Il y a quelques semaines, Fabrice Godefroy, PDG du groupe IDLP, spécialisé dans la vente de pièces détachées, expliquait dans le Parisien que des fournisseurs lui annonçaient des hausses de 5 à 10 % pour 2022. À cela s'ajoute un autre élément : une hausse de l'heure de main-d’œuvre pour assurer une augmentation des salaires des ouvriers.

Le conseil pour alléger la facture : pour réparer votre auto à moindres frais, pensez au garage associatif et au "self-garage", où vous faites les travaux vous-même avec du matériel mis à votre disposition, avec l'aide d'un pro.

Des péages toujours plus élevés

Chaque 1er février, les prix des péages sont revus à la hausse. Et 2022 ne fera pas exception à la règle. Ce sera même l'une des plus fortes hausses de ces dernières années, avec une augmentation moyenne de 2 %. Les tarifs sont tirés par l'inflation, dont les sociétés d'autoroutes peuvent répercuter 70 % du taux annuel. Autant dire qu'elles ne s'en privent pas. Et 2 %, c'est une moyenne, certains petits réseaux auront la main lourde, avec par exemple + 4 % pour Arcour.

Le conseil pour alléger la note : si vous utilisez régulièrement l'autoroute, il existe des formules à - 30 % sur un trajet choisi à partir de 10 allers/retours par mois. Sinon, pensez au covoiturage pour partager les frais.

Des équipements hiver obligatoires

L'obligation d'avoir des équipements hivernaux quand on habite ou qu'on s'aventure dans une zone concernée est entrée en vigueur le 1er novembre 2021. Mais le gouvernement a décidé de faire preuve de pédagogie pour cet hiver, sans verbalisation. De quoi pousser beaucoup d'automobilistes à ne pas faire les achats nécessaires. Mais les PV sont attendus à partir du 1er novembre 2022. Il faudra donc bien s'équiper, avec chaussettes, chaînes ou pneus !

Le conseil pour alléger la facture : à la fin de la saison hivernale 2021/2022, faites la chasse aux bonnes affaires avec les déstockages.