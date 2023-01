La réparation automobile de plus en plus chère

À l’image du prix des voitures d’occasion qui a explosé depuis la crise Covid, celui de la maintenance automobile a également suivi une tendance à la hausse. D’après les statistiques publiées par la SRA (Sécurité et Réparation Automobiles), le coût total de la réparation a augmenté de 7,9 % en 2022, par rapport à l’année 2021.

Dans le détail, le prix des pièces de rechange est à la hausse de 8,2 % sur l’année, en constate évolution sur les quatre trimestres 2022. Le dernier trimestre enregistre même + 10,9 %, une variation à deux chiffres historique, selon la SRA.

Evolution du prix des pièces de rechange du panier SRA

En analysant le tableau ci-dessus, on note que certains constructeurs sont "restés sages" à l'image de Mini (+ 1,26 %), Dacia (+2,95 %), ou encore Mercedes (+ 3,19 %). En revanche, d'autres peuvent recevoir un carton rouge à l'image des marques du groupe Stellantis. Ainsi, Opel bat tous les records (+ 20,33 %), Fiat n'est pas plus raisonnable (+ 17,90 %), Citroën (+ 15,57 %), Peugeot (+ 15,6 %) et DS (+ 14,92 %) suivent la même tendance.

On peut noter que seules les marques Hyundai et Kia ont augmenté qu'une seule fois leur tarif, lors du premier trimestre.

La carrosserie augmente également

Côté carrosserie, les tarifs de la main-d’œuvre affichés dans les garages (taux horaire moyen) accusent une hausse de 6,2 %. Le constat est pire pour les ingrédients peinture : + 10,5 %.

La SRA note que les taux horaires les plus élevés se concentrent en Région Sud / PACA, à Paris et en Région parisienne. Quant aux ingrédients peinture, c’est en Région Sud / PACA et en Auvergne Rhône-Alpes que les prix sont les plus élevés. Mieux vaut alors éviter de refaire sa carrosserie dans ces régions, si c’est possible.