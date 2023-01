Les tops/flops de la rédaction (14/14)

Mon top : les nouveaux écolo-comiques

Moi qui suis à l’affût des nouveautés, tant dans l’automobile que chez les humoristes, je dois dire que j’ai été gâté cette année. Dans la catégorie second degré des rues, j’avais été un grand fan de la Manif de droite et ses happenings pour rire. En la matière, force est de constater que ses organisateurs ont été surpassés par un nouveau collectif d’humoristes à coloration politique : Dernière rénovation. Le coup de bloquer les usagers du périphérique et des artères parisiennes les plus fréquentées pour protester contre les logements mal isolés, c’est du grand art.

Ce serait un peu comme envahir quelques-uns des milliers de chantiers de construction pour réclamer que les voitures soient encore plus dépolluées. Un tel talent dans l’absurde, ça m’a rappelé Raymond Devos (vous vous rappelez le sketch du rond-point ?). Et n’a pas manqué de me faire me tordre les côtes, surtout quand ces artistes ont fait mine de se coller les mimines sur le bitume. Puis de simuler des hurlements quand les forces de l’ordre les ont décollées (pour rire, là encore). Dommage que certains automobilistes n’aient pas compris cette forme d’humour et aient dégagé ces génies manu militari…

Quoi qu’il en soit, cette troupe pleine de talent devrait s’associer avec un autre groupe de joyeux drilles de l’asphalte urbain, ceux qui dégonflent les pneus des SUV sous prétexte qu’ils contribueraient plus que de raison au réchauffement climatique. C’est vrai qu’un BMW X1 18d consomme plus de 5 l/100 km, quelle horreur ! Et les ces engins qui roulent en ville en mode électrique sans émettre aucun gaz, genre un Peugeot 3008 Hybride ? Insupportables !

Je revois encore ce reportage hilarant où ces comédiens se la jouent « L'armée des ombres » dans le 16è arrondissement de Paris, semblant risquer leur vie en attaquant férocement une valve de pneu. Vous savez quoi ? Ça m’a rappelé Papy fait de la résistance, un de mes films préférés. Les Adolfo Ramirez en Renault Kadjar n’ont qu’à bien se tenir… Le second degré et l’auto-dérision de ces « dégonfleurs » parlent particulièrement à mon désir de rire en ces temps d’inflation, de guerre et de pénuries en tous genres. Merci les gars !

Flop : des youngtimers banals à des prix fous

On espérait naïvement que le mouvement n’allait pas durer. Que des passionnés fortunés s’offrent des Ferrari F40 à 3 millions d’euros. Mais l’inflation touche des autos jusqu’à présent délaissées, comme la Peugeot 405, dont une Mi16 s’est vendue pour 23 784 € chez Aguttes le 23 octobre, qui a aussi écoulé juste après une Citroën C15 à près de 15 000 € ! Sans oublier les Renault Clio Williams qui passent désormais les 70 000 €, que ce soit dans cette même maison, le 22 juin dernier, ou chez Artcurial le 16 octobre. Qui sait, peut-être que la Visa 17 RD (option jantes alu) va un jour affoler les enchérisseurs…

Mon souhait pour 2023

J'adorerais que la question automobile soit abordée en France avec plus de pragmatisme que d'idéologie. Que les forces de l'ordre soient sur le bord des routes plus contrôler l'alcoolémie que la vitesse. Que la taxation prennent en compte la réalité de toutes les émissions sur le cycle de vie d'une voiture. Que l'on pénalise plus le non-usage des clignotants que les excès de moins de 20 km/h hors agglomération. Qu'on arrête de retirer des points pour des infractions insignifiantes au lieu d'alléger les procédures de poursuite en cas de conduite sans permis ou sans assurance... Mais que je vois le temps que prend le simple fait de ne plus retirer de point pour des excès de moins de 5 km/h, je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge.