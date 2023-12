Les tops/flops de la rédaction 2023 (2/11)

Top : bonus au bon sens !

Jusqu'au 15 décembre dernier, tous les véhicules électriques coûtant moins de 47 000 € avaient droit au bonus écologique, y compris des modèles fabriqués à l'autre bout du monde. Sans même parler de droits sociaux ou de l'avantage indéniable dont profite un spécialiste des batteries comme l'Empire du Milieu, comment pouvait-on, jusque-là, considérer comme propre un véhicule produit dans des conditions écologiques mauvaises (ou inconnues) et qui parcourt des milliers de kilomètres à dos de cargo avant de rouler ?

Tenir compte des émissions de CO2 des autos sur tous leurs cycles de vie avant de garantir des coups de pouces (avec nos impôts !) me paraît tout de même plus raisonnable, même si le mode de calcul s'apparente à un casse-tête chinois. N'en déplaise à ceux qui regrettent de ne pas en avoir profité avant, une MG4, par exemple, réclamant désormais son prix catalogue, soit 29 990 € minimum, une BYD Dolphin 33 990 €. Cela dit, malgré le bonus, les Françaises reviennent toujours plus cher : 37 590 € au moins pour une Peugeot e-308, 38 000 € pour la Renault Mégane E-Tech.

Pour rappel, voici les véhicules répondant favorablement au score environnemental :

Abarth 500 ; Audi Q4 45 e-tron* ; BMW Série i4* / iX1 / iX2* ; Citroën ë-C3 / ë-C4 / ë-C4X / ë-Berlingo / ë-SpaceTourer* ; Cupra Born ; DS DS 3 E-Tense ; Fiat 500e / 600e / e-Doblo ; Hyundai Kona Electric ; Mazda MX-30 ; Mercedes EQA / EQB / EQT ; Mini Electric ; Nissan : Leaf / Townstar EV ; Opel Corsa Electric / Mokka Electric / Astra Electric / Combo-e Life / Zafira-e Life* ; Peugeot e-208 / e-2008 / e-308 / e-3008 / e-Rifter / e-Traveller*, Renault Zoe / Twingo E-Tech / Mégane E-Tech / Scénic* / Kangoo E-Tech, Skoda Enyaq / Enyaq Coupé* ; Smart Fortwo ; Tesla Model Y ; Toyota Proace City Verso Electric ; Volkswagen : ID.3 / ID.4 / ID.4 GTX* / ID.5* / ID.5 GTX* / ID.7* ; Volvo C40 Recharge* / XC40 Recharge

(*) À condition que le prix (remisé ou non) ne dépasse le plafond tarifaire fixé par l'État.

Flop : Le design bof du nouveau Peugeot 3008…

D'ordinaire, nous décrivons le design sans préciser si nous apprécions (ce n'est certainement pas notre rôle !). Mais cette rubrique de fin d'année étant plus libre, je vais quand même donner mon avis sur celui du nouveau Peugeot 3008 que j'ai pu voir de près en septembre dernier, d'autant plus qu'il m'est venu d'emblée à l'esprit quand j'ai pensé "flop 2023".

Ce troisième opus s'avère pourtant équilibré (davantage que la 408…), et tendance avec sa lunette arrière inclinée. Par ailleurs, son regard frondeur lui confère une forte personnalité, et les jantes pleines rappelant les Kelleners Sport typiques des années 1990 (je laisse chercher sur internet ceux qui auraient loupé cette glorieuse période du tuning).

Mais j'apprécie peu la calandre, le panneau de carrosserie très plat du hayon, le gros pare-chocs arrière proéminent et les plis un peu partout, sans pour autant pouvoir dire ce que j'aurais aimé. Toutefois, je peux certifier que j'aurais préféré des poignées de portes escamotables plutôt que la disparition des lécheurs de vitres latérales qui laisse un drôle de vide avec les panneaux de carrosserie.

Alors bien sûr, je ne suis pas le chantre du bon goût (ma référence au bolidage "old school" de mon adolescence en témoigne) mais les commentaires sur Caradisiac et notre chaîne YouTube confirment que le style provoque peu l'émoi. Cela dit, le dessin de la nouvelle planche de bord me plaît. Quoi qu’il en soit, une douleur oculaire n'empêchera pas de juger objectivement ce SUV lors des premiers essais prévus fin février, le but de notre métier étant de livrer, aux amateurs de son style, les points positifs et négatifs. À moins qu'à la lecture de ce flop, Peugeot ne m'inscrive sur une liste noire…

Mon souhait pour 2024 : des voitures moins chères !

Les tarifs des autos ont de quoi faire fuir, même si certains constructeurs tentent quelques baisses. D'ailleurs, on ne parle même plus d'acquérir les véhicules, mais de les louer sur de longues périodes, y compris pour les occasions. Forcément, vu les devis, beaucoup se résignent à payer indéfiniment des mensualités "raisonnables", plutôt que de capitaliser à l'aide d'un crédit durant quelques années pour ensuite rouler sans dépenses régulières. En tout cas, on nous fait croire que c'est tout bénef. Un spécialiste renommé de la seconde main m'a même avoué que l'objectif était de déposséder les automobilistes. On s'en doutait…

Bref, si un constructeur comme Dacia pouvait annoncer la perspective d'un véhicule spacieux et sécurisant pour moins de 15 000 € (un Jogger étant déjà à 17590 € minimum), ce serait bien (et sans doute possible). Or, la marque Roumaine préfère désormais proposer des véhicules de loisirs "sexy" quasi deux fois plus chers que les modèles low cost qu'elle vendait il y a dix ans. Certes, ses produits restent compétitifs, mais la démarche a le don d'énerver…