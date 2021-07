Les ventes automobiles loin de retrouver le niveau d'avant-crise

Les constructeurs espéraient probablement revenir vite à leur niveau d'avant-crise, mais il faudra attendre. Et entre la transition écologique de l'automobile, la pénurie de composants et les difficultés logistiques, les groupes automobiles devront probablement être très patients, si tant est que le marché auto retrouve réellement son niveau de 2019.

Sur les six premiers mois de l'année, 5,4 millions de véhicules ont été immatriculés en Europe. Une progression de 25,2 % par rapport à 2020, certes, mais un rebond décevant, puisque sur le premier semestre 2019, 8,2 millions de véhicules avaient été immatriculés, en légère baisse par rapport à 2018.

Dans le détail, certains chiffres sont très intéressants. En Allemagne, les immatriculations de véhicules thermiques ont plongé... de 16 % ! Impressionnant, au pays du haut de gamme automobile, mais également logique puisque les trois géants (VW Group, BMW Group, Daimler) ont multiplié les hybrides rechargeables ces derniers mois.

Les flottes, loueurs et entreprises sont de grands clients de ces autos, et puisqu'elles se tournent logiquement vers les modèles électrifiés, la part du thermique dégringole naturellement. Dans le même temps, les immatriculations d'hybrides et d'électriques ont bondi de plus de 200 % sur le premier semestre outre-Rhin. Evidemment, la comparaison par rapport à 2020 (en plein confinement et fermeture des concessions) explique une partie de cette hausse exceptionnelle. Mais pas que : le plus gros marché automobile européen a entamé sa transformation.