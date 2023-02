Les ventes de voitures électriques baissent en Allemagne

En France, la part de véhicules électriques dans les ventes de voitures neuves a baissé en janvier 2023 par rapport à décembre 2022 : Alors qu’elles représentaient 16% des nouvelles voitures achetées sur l’ultime mois de l’année dernière, elles ne couvraient plus que 13,1% des nouvelles voitures en janvier. Ce repli s’explique sans doute en partie par la baisse du bonus écologique, passé de 6000 à 5000€ le 1er janvier dernier.

En Allemagne, on note le même phénomène : d’après les journalistes d’Automotive News, les ventes de voitures électriques neuves ont baissé de 13% en janvier 2023, alors que celles des voitures à moteur essence ont augmenté de 3,5% dans le même temps. Ces ventes de voitures électriques ne représentaient plus que 10,1% du total des ventes neuves ce mois-ci, un chiffre en-dessous de la proportion d’électriques sur notre marché français. Et les Allemands font aussi le lien avec la baisse du bonus écologique réservé aux voitures électriques. Le 1er janvier 2023, son montant est passé de 6000 à 4500€ pour les modèles coûtant moins de 40 000€, de 5000 à 3000€ pour les modèles coûtant entre 40 000 et 65 000€ et a été supprimé totalement pour les modèles de plus de 65 000€.

Les hybrides rechargeables dévissent

De façon assez logique, on note aussi une grosse baisse de la vente de véhicules hybrides rechargeables en Allemagne en janvier 2023 avec -53% sur ce dernier mois. Là aussi, il y a sans doute un lien avec la suppression totale du bonus écologique pour ce genre de véhicules. Les ventes de ces autos hybrides rechargeables sont de toute façon très fluctuantes depuis l’année dernière.