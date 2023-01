Les voitures électriques essentielles pour développer les énergies renouvelables ?

Selon une étude publiée par la revue « Nature » et relayée par l’AFP : « Les voitures électriques pourraient fortement aider à stabiliser les réseaux électriques en y réinjectant de l'électricité, et aider au développement des énergies renouvelables. »

En effet, selon les calculs du chercheur Chengjian Xu, de l’université de Leyde, aux Pays-Bas, les besoins en stockage des énergies renouvelables (éolien, solaire, etc.), à la production intermittente et nécessitant donc des capacités de stockages à court terme, pourraient être absorbés par les voitures électriques dès 2030 dans la plupart des pays du monde. Et ce, grâce au développement de la technologie « vehicle to grid » (V2G).

D’ici 2050, les batteries des véhicules électriques pourraient même offrir plus de capacités de stockage que les besoins estimés par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, avec 32 à 62 térawatts. Chengjiang Xu estime ainsi que : « L'utilisation des voitures électriques pour stocker l'électricité ferait baisser la demande en stockage d'énergie, et les conséquences climatiques liées à la production d'équipements de stockage. »

Un calcul qui comprend les batteries usagées dont la perte d’autonomie les rend insuffisantes pour être utilisées dans les véhicules, mais qui resteraient opérationnelles pour stocker de l’énergie.

Cette capacité de stockage des batteries de véhicules électriques permettrait également, selon le scientifique, d’augmenter la flexibilité du réseau électrique et la part des énergies renouvelables dans la production d’énergie globale.

Alors, problèmes ou solutions pour l’avenir ces voitures électriques ?