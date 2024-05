Les voitures en musique : Testarossa Autodrive, les débuts de Kavinsky

Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

Le nom de Kavinsky vous dit peut-être quelque chose si vous avez aimé le film « Drive » de Nicolas Winding Refn, sorti dans les salles obscures en 2011. Non seulement le film a fait connaître l’acteur Ryan Gosling au grand public, mais il a aussi permis au titre « Nightcall » du compositeur Kavinsky de réaliser un véritable carton mondial. Avec ses sonorités électroniques et inspirées de la musique des années 80, Kavinsky fait partie de ces artistes surfant sur la vague de la « New retro wave » depuis le début du siècle.

Il avait produit ses premiers titres au milieu des années 2000, avec notamment « Testarossa Autodrive » qui avait eu droit à son propre clip en images de synthèse. Ce clip fixait les bases de l’univers de Kavinsky avec un personnage à la tenue très « années 80 », sorte de héros assez mystique habillé en bomber, jean et baskets. Il conduit une Ferrari Testarossa rouge, accidentée au début du clip et réparée comme par magie à sa fin (moment qui correspond avec la résurrection du personnage de Kavinsky).

Parfois une 512 TR

Cette Ferrari Testarossa demeure l’un des éléments clés de l’univers de Kavinsky, même si elle a parfois été remplacée par une 512 TR dans certaines séquences diffusées par Kavinsky depuis. Quand je l’ai croisé dans le cadre des 24 Heures de Magny-Cours en Peugeot Racing Cup en 2018, où il courait au volant d’une des voitures engagées, il était venu avec une belle Mercedes-AMG C63 break. Mais il est toujours resté fan de la Testarossa, comme il le rappelait d’ailleurs dans le clip Protovision où il incarnait lui-même le personnage de Kavinsky au volant d’une vraie Testarossa.

Les voitures en musique : Testarossa Autodrive, les débuts de Kavinsky

Il voue une véritable passion au plaisir simple de rouler en écoutant de la musique, comme il l'expliquait sur le blog de Dafworld en 2014 : « Un trajet en bagnole, c’est vraiment la première image qui me vient à l’esprit quand je fais de la musique. C’est quand même une sensation de dingue de conduire en écoutant de la musique ! Avec ça, tu files des ailes à n’importe qui, on peut faire ce qu’on veut : on pleure, on rit, on crie. On ne doit rien à personne. J’ai vécu chez ma reum jusqu’à très tard et ma caisse, ma Honda Civic, c’était ma piaule à moi. J’ai dormi dedans un paquet de fois quand j’étais trop bourré pour rentrer. Je me faisais des tours de périph de dingue avec un disque à fond. Quand tu fermes les portes, t’as l’impression d’être dans un sous-marin, il n’y a pas meilleure acoustique pour écouter un album, pop, gospel ou branlette. Et puis le son avec toutes ces images qui défilent, c’est dingue ». Ce clip Testarossa Autodrive, c'est donc un peu une sorte de rêve. Qui n'a jamais fantasmé un peu ces moments de la conduite en voiture en écoutant de la musique ?