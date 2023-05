Les voitures qui ont le plus bénéficié du bonus écologique français

463,8 millions d’euros. Voilà le total de subventions payées par l’Etat français en 2020 au titre du bonus écologique d’après les chiffres des journalistes du Monde. Rappelons que cette année-là, le gouvernement a décidé d’augmenter sensiblement le barème des aides fournies à l’achat des véhicules électriques (et hybrides rechargeables) pour stimuler un marché automobile français ralenti par la crise du covid-19, et pousser les automobilistes à acheter des voitures « propres ».

Le Monde s’est penché sur les véhicules les plus bénéficiaires de ce bonus écologique en 2020, histoire de voir où allaient les aides de l’Etat. D’après leurs chiffres fournis par le ministère de l’économie et des finances, c’est la Renault Zoé qui a été le plus souvent achetée par les Français avec l’aide du bonus écologique français cette année-là : 23 892 dossiers concernent la citadine électrique de la marque au losange, représentant un total de plus de 153 millions d’euros (soit 6 404€ en moyenne par dossier). La Peugeot e-208 arrive seconde avec 9 446 dossiers et 59 865 551 euros versés en aides (6 338€ en moyenne), devant le Hyundai Kona (4 151 dossiers, 27 694 928€ et 6 672€ en moyenne). Suivent le Kia Niro, la Tesla Model 3, la Nissan Leaf, la Mini, le Renault Kangoo Z.E., l’Opel Corsa et le Peugeot e-2008. D’après les données récoltées par Le Monde, la majeure partie de ces aides a servi à acheter des voitures électriques coûtant moins de 25 000€ une fois le bonus écologique déduit (d’un montant maximal de 7 000€ en 2020). La tranche « 30 000€-35 000€ » arrive seconde devant celle du « 35 000€-40 000€ ».

Une situation différente d’aujourd’hui

Il sera intéressant d’étudier les mêmes données avec l’état actuel du marché automobile électrique français. En 2020, ce sont bien deux modèles fabriqués en France (hors batteries) qui profitaient le plus de ce bonus écologique (la Renault Zoé et la Peugeot e-208). Mais sachant que le marché électrique français est désormais dominé par la Dacia Spring et le Tesla Model Y, le constat serait inévitablement très différent aujourd’hui. Voilà pourquoi le gouvernement prépare sa version modifiée du bonus écologique pour 2024, censée éviter aux modèles construits en Chine et hors d’Europe de profiter de ce bonus.