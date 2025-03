Lewis Hamilton veut concevoir une Ferrari « brutale »

Fini les combinaisons noires ou grises, Lewis Hamilton s’habille désormais en rouge les week-ends de course puisqu’il officie au sein de la Scuderia avec Charles Leclerc. Après une belle course « Sprint » qu’il a remportée au dernier Grand Prix de Chine, il a malheureusement souffert d’une disqualification comme son coéquipier après la course principale à cause d’un petit détail sur la conformité technique de sa voiture.

Lewis Hamilton reste en tout cas un authentique passionné d’automobile : alors qu’il possède déjà plusieurs Ferrari depuis longtemps (dont au moins une LaFerrari dans laquelle il avait été vu aux Etats-Unis il y a quelques années), il affirme vouloir participer au développement d’une F40 moderne.

Une « F44 »

C’est en effet ce qu’il vient de déclarer aux journalistes américains de Motorsport. Pour lui la F40 reste une voiture légendaire (la dernière Ferrari du vivant d’Enzo Ferrari) et il voudrait lui rendre hommage avec une nouvelle routière équipée d’une boîte manuelle. Il évoque même le nom « F44 » en référence à son numéro fétiche, inscrit sur sa monoplace rouge en Formule 1.

Une base de LaFerrari ?

L’idée d’une toute petite série de supercars inspirées de la F40 n’a rien de saugrenu sachant que Ferrari, comme Bugatti ou Lamborghini, s’adore régulièrement à des projets de véhicules ultra-exclusifs en exemplaires très rares.

Les journalistes anglais de Top Gear rapportaient d’ailleurs la rumeur d’un projet de ce genre il y a quelques mois, mais sur la base de l’ancienne LaFerrari (comme la SP3 Daytona). Si cette « F40 moderne » venait à voir le jour, ce serait ainsi avec un V12 atmosphérique et non pas un V8 biturbo au tempérament volcanique. Il s’agirait donc autant d’une réinterprétation de la F50 que de la F40 !