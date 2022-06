Lightyear présente la première voiture solaire de série au monde

Le Parlement européen a acté, le mercredi 8 juin dernier, la fin de la commercialisation des véhicules thermiques à partir de 2035.

Une échéance à la fois proche (seulement 13 ans pour bannir le thermique), et lointaine tant le développement de la mobilité du futur progresse de jour en jour.

La dernière avancée technologique en matière de mobilité propre est à mettre au crédit de l’entreprise Lightyear, qui vient d’annoncer le lancement officiel de la première voiture solaire produite en série au monde.

Homologuée pour la conduite sur route, la Lightyear 0 est issue de six années de recherche et développement, de conception de prototypes et d’essais.

La Lightyear 0 est équipée de cinq mètres carrés de panneaux solaires brevetés à double courbure, ce qui permet au véhicule de se recharger tout en roulant ou en étant simplement garé à l'extérieur. Dans des conditions optimales, la Lightyear 0 peut de fait s'alimenter en énergie et disposer de 70 kilomètres d'autonomie par jour, en plus de son autonomie WLTP estimée à 625 kilomètres.

Le véhicule est équipé de quatre moteurs intégrés aux roues qui constituent la chaîne cinématique électrique la plus efficace disponible aujourd'hui. Avec une consommation d'énergie de 10,5 kWh par 100 kilomètres (110 km/h), il s'agit du véhicule électrique le plus efficient. Outre l'aérodynamisme, la masse de la voiture a également un impact sur son efficience : la Lightyear 0 est une voiture électrique de 5 mètres de long, mais son poids total n'est que de 1 575 kg.

Une chasse au superflu que l’on retrouve à l’intérieur de la voiture, qui se veut minimaliste. Le tableau de bord épuré est doté d'un système d'infodivertissement à écran tactile de 10,1 pouces qui permet des mises à jour basées sur le cloud. L'intérieur est composé entièrement de matériaux vegan et d'origine naturelle, tels que des sièges en daim microfibre écologique et des détails en palmier rotin.

La production de la Lightyear 0 devrait commencer cet automne et la première voiture sera livrée dès le mois de novembre. Dans un premier temps, 946 véhicules seront produits, à un coût de 250 000 €, ce qui permettra ensuite de passer au prochain modèle de Lightyear qui est conçu pour une production en grande série à un prix de départ nettement plus accessible de 30 000 € (production prévue pour la fin 2024 / début 2025).

« Aujourd'hui est le jour que nous attendions tous. Ce qui a débuté comme une simple conversation autour d’une table de cuisine entre nous, les cinq cofondateurs de Lightyear, est aujourd’hui une réalité. Nous avons toujours été portés par le rêve de construire la voiture la plus durable de la planète », déclare Lex Hoefsloot, cofondateur et PDG de Lightyear. « En 2016, nous n'avions qu'une idée ; trois ans plus tard, nous avions un prototype. Maintenant, après six ans de tests, d'itérations, de conception, de reconception et d'innombrables obstacles, Lightyear 0 est la preuve que l'impossible est réellement possible. »