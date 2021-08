Limitation à 30 km/h dans Paris : tout ce qu'il faut savoir

Pourquoi ?

C'était une promesse de campagne d'Anne Hidalgo lors des dernières municipales, calibrée pour ses alliés écologistes. Mais l'argument écolo n'est pas celui que la mairie met le plus en avant. Le plus important est la sécurité routière, avec la volonté de baisser le nombre d'accidents et de réduire la gravité des chocs.

La mairie cite ainsi une étude de l'OMS (qui date de 2004) : "le risque pour un piéton d'être tué lors d'une collision est de 80 % à une vitesse d'impact de 50 km/h et de seulement 10 % à une vitesse d'impact de 30 km/h".

Un élément d'autant plus important que l'usage de mobilités douces se développe, accéléré même par la crise sanitaire. La baisse de la limitation de vitesse pour les automobilistes doit ainsi favoriser un meilleur partage des routes avec les piétons et cyclistes.

Bien sûr, réduire la vitesse, c'est aussi la promesse d'une réduction de la pollution, qu'elle soit atmosphérique ou sonore. Les rues de Paris seraient ainsi un peu moins bruyantes. Mais l'usage du klaxon risque de se renforcer !

À partir de quand ?

La quasi-généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h entrera en vigueur le lundi 30 août, semaine de la rentrée scolaire. Cela ne va toutefois pas apporter un grand bouleversement aux conducteurs parisiens. On pense évidemment au fait qu'atteindre 30 km/h dans les rues de la capitale n'est pas si courant ! Mais plus sérieusement, 60 % des rues étaient déjà limitées à 30 km/h.

Où ?

Le 30 km/h devient la norme, le 50 km/h devient l'exception ! L'abaissement de la vitesse maxi sera ainsi quasiment généralisé dans Paris intra-muros. Quelques grands axes seront toutefois épargnés, et resteront donc à 50 km/h, à commencer par les boulevards des maréchaux, tout autour de la Ville Lumière. Dans la liste des axes qui seront encore à 50, il y a les principales avenues dans les bois de Boulogne et de Vincennes, les Champs-Élysées, l'avenue Foch, l'avenue de la Grande Armée, les voies sur berges, la Rue Royale, le boulevard Malesherbes, l'avenue Denfert-Rochereau…

Le périphérique n'est pas concerné, il reste pour sa part limité à 70 km/h.

L'arrêté conjoint de la mairie de la préfecture de Police liste tous les axes qui restent à 50.