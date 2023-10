Limiter les arrêts aux feux : une idée lumineuse de Google...

On a tous vécu ces situations : ces longues attentes aux feux rouges alors que personne ne traverse la voie. Ce sont pourtant ces instants où les voitures thermiques émettent du CO2 pour rien, du moins celles qui ne disposent pas de systèmes Stop & Start (et elles sont encore nombreuses). Par ailleurs, les départs depuis l'arrêt total s'avèrent également très énergivores.

Pour limiter ces haltes inutiles, la Multinationale Google a eu l'idée d'exploiter la multitude de données qu'elle enregistre via les smartphones et GPS. Ainsi, les feux tricolores ne sont plus systématiquement pilotés par des capteurs : en utilisant ces éléments, une intelligence artificielle adapte la circulation et offre des recommandations pour optimiser leur programmation et leur coordination.

Douze grandes villes soucieuses de fluidifier leur trafic et de réduire leurs diverses émissions ont décidé de participer aux expérimentations de ce projet, baptisé Green Light : Abu Dhabi, Bali, Bangalore, Budapest, Calcutta, Haïfa, Hambourg, Hyderabad, Jakarta, Manchester, Rio de Janeiro et Seattle. Grâce à cette méthode, les rejets de gaz à effet de serre auraient d'ores et déjà diminué de 10 à 20 % selon le géant américain.

Ne s'arrêtant pas en si vertueux chemin, la firme devrait également lancer une fonction de navigation écologique qui suggére aux conducteurs des parcours émettant le moins de CO2 possible.