Location de voiture électrique à moins de 100€ : les marques "trichent" toujours

99€ par mois. Voilà le prix des mensualités si vous choisissez de louer la nouvelle Citroën ë-C3 en LLD sur 36 mois. Une offre compétitive dans l’absolu qui semble similaire à celle prévue par le gouvernement français avec son fameux forfait de location aidée qu’on attend toujours. Hélas, il y a tout de même des conditions à remplir pour louer réellement sa Citroën électrique à moins de 100€ par mois : il faut bénéficier d’une vieille voiture polluante à faire reprendre mais aussi être éligible au super bonus écologique de 7 000€. Si votre revenu fiscal de référence par part est supérieur à 14 089€, il faudra ainsi ajouter 2000€ en premier apport, ou même 4500€ si vous n’avez pas de vieille voiture à faire reprendre. La location de la ë-C3 revient dans ce dernier cas à 224€ par mois et non plus 99€.

La technique est assez habituelle chez les constructeurs automobiles puisqu’on trouve exactement le même genre d’offre chez la concurrence. La Dacia Spring démarre officiellement à 79€ par mois en LLD sur 37 mois, mais avec 2 500€ de prime à la conversion (sinon la location revient à 146,5€ par mois). Même chose pour la Fiat 500e proposée à 99€ par mois avec la prime à la conversion, revenant à 166,5€ par mois sans auto à faire reprendre (notez que Fiat fait cadeau en ce moment des 2 000€ additionnels du super bonus). Ou chez MG avec une MG4 affichée à 99€ par mois incluant le super bonus et la prime à la conversion. Sans, c’est 286,5€ par mois en LLD sur 24 mois.

Un kilométrage limité

Rappelons par ailleurs que ces offres comptent toujours sur un faible kilométrage annuel. Celle de Citroën table sur 30 000 kilomètres sur 36 mois comme celle de Dacia (sur 37 mois) et de Fiat (sur 37 mois aussi), alors que l’offre de MG comprend 20 000 kilomètres sur 24 mois. Vous comptez rouler plus ? Il faudra bien évidemment payer plus cher. Certes, la barrière de 10 000 kilomètres par an conviendra déjà à une bonne partie des automobilistes français puisqu’en 2021, le kilométrage annuel moyen était à 8 231 chez nous.