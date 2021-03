Loeb et Elena se séparent

Il y a des divorces qui font le buzz, même dans le milieu du sport. Un petit coup de tonnerre a ainsi retenti à l'annonce de la séparation du duo formé par Sébastien Loeb et Daniel Elena. Le Français et le Monégasque étaient liés depuis 23 ans !

C'est avec Elena que Loeb a été neuf fois champion du monde des rallyes, au volant de différentes Citroën. Les deux hommes étaient restés associés lorsque Loeb est parti à l'assaut du Dakar, avec à la clé deux podiums (2017 et 2019) et plusieurs victoires d'étapes. Mais l'édition 2021 aura été fatale au binôme. Loeb et Elena ont abandonné en cours de route. Les débuts avaient été mouvementés : Elena s'était perdu dans la première étape.

Daniel Elena a expliqué au quotidien l'Equipe que Sebastien Loeb l'a appelé pour lui dire qu'il allait poursuivre sa carrière avec un autre co-pilote : "il m'a dit que c'était une demande de Prodrive, qui trouvait que je n'avais pas été assez impliqué et que j'avais fait trop d'erreurs de navigation lors du dernier Dakar".

Daniel Elena reconnaît son raté de la première étape, qu'il met sur le compte de la découverte de la tablette numérique qui a remplacé le bon vieux road-book papier. Mais il a souligné auprès de nos confrères qu'il n'a ensuite pas fait plus d'erreurs de navigation que les autres. Dans une vidéo postée sur Facebook, il s'en prend d'ailleurs de manière virulente à Prodrive, critiquant notamment la voiture et l'organisation de l'équipe. Il précise qu'il n'en veut pas à son acolyte.

De son côté, Loeb indique que cela n'a pas été une décision facile à prendre. On s'en doute ! Il a expliqué à l'Equipe : "J'ai 47 ans, je n'ai plus beaucoup d'années devant moi pour gagner le Dakar donc je veux mettre toutes les chances de mon côté. L'avenir nous dira si c'est la bonne décision. Mais cela ne change rien à ma relation avec Daniel, avec qui j'ai partagé énormément de choses".