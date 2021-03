Louer une voiture à un particulier : proximité et économies

50 % des Parisiens et 22 % des Lyonnais pensent à se débarrasser de leur voiture, selon une étude Getaround/Harris Interactive de 2019. Mais une majorité feraient volontiers usage d’une voiture pour partir en week-end ou en vacances, voire pour des courses ou des sorties loisirs. Des usages ponctuels qui peuvent être permis par une location, notamment entre particuliers. Ainsi le propriétaire peut-il amoindrir son budget auto et garder son véhicule, tandis que le locataire bénéficie de tarifs avantageux et de la proximité de véhicules qui ne sont pas utilisés, ajoutant un aspect écologique. Une situation gagnant-gagnant.

Pour mettre en rapport loueur et client, des plateformes ont été créées par des start-up, dont la plus célèbre, Drivy (créée en 2010), a changé de nom avec son rachat par l’américain Getaround en 2019. Ouicar est son grand concurrent, sous le giron de la SNCF.

Comment cela se déroule ?

Pour s’inscrire sur un des sites spécialisés dans la location entre particuliers, les clients renseignent en ligne permis, compte bancaire et caution pré-bloquée au moment de la location. Le véhicule devra être rendu avec le même niveau de carburant qu'au début de la location et les éventuelles contraventions sont à sa charge. À la fin de la location, il pourra donner une notation.

De plus en plus de véhicules particuliers ainsi mis en location se sont vus installer un boîtier connecté, ce qui permet une grande facilité de location avec une flexibilité 24/24 et 7/7, grâce au déblocage du véhicule via une simple application smartphone.

Les avantages pour le client

De manière générale, avec ou sans boîtier (il faudra alors rencontrer le propriétaire pour la remise des clés), la location entre particuliers permet une proximité avec des véhicules dans son secteur géographique, sans devoir aller trouver une agence de location.

Ces formules permettent aussi le choix du véhicule, ce qui est intéressant si on souhaite tester un modèle précis. Les tarifs à partir de 16 €/jour (Ouicar) sont particulièrement compétitifs et il est possible de louer à l’heure. Avec Ouicar et Getaround, assurance et assistance font partie du service fourni. Mais il faut toujours comparer entre différents véhicules et différentes plateformes, voire avec les loueurs traditionnels : selon les besoins (type de véhicule, kilomètres parcourus, période de location…) les résultats pourront être très différents.

Les avantages pour le loueur

Transformer son véhicule en source de revenus, lui offrant une réelle rentabilité sachant que de nombreuses autos restent garées au moins 80 % du temps… Getaround estime un gain jusqu’à 570 € par mois (pour 20 jours de location) pour ses loueurs utilisant sa solution de boîtier Getaround Connect, qui permet des locations plus faciles, sans remise de clés. Bien évidemment, la plateforme prend une commission sur les locations : les frais de service Getaround s'élèvent à 30 %. Ouicar promet quant à lui jusqu’à 600 €/mois à ses quelque 30 000 propriétaires. Attention cependant, il s’agit de revenus complémentaires imposables !

Les start-up spécialisées pour la location entre particuliers : la solution professionnalisée

Getaround (ex-Drivy) : le leader

Le plus connu des services de location entre particuliers a pris une autre dimension depuis qu’il est passé sous le giron de Getaround, prenant son nom. Ainsi, en plus des véhicules de particuliers, Getaround propose aussi dans certaines grandes villes des flottes de véhicules dédiés et connectés, faciles à réserver et très disponibles (plus de la moitié du parc proposé en 2019).

Dans la plupart des grandes villes françaises, il propose des véhicules de particuliers (de moins de 10 ans et avec moins de 150 000 km, disponibles au moins 19 jours et 2 week-ends par mois) équipés du boîtier Getaround Connect, qui permet une location sans échange de clés : un boîtier connecté permet l’ouverture du véhicule avec son smartphone, la clé pour démarrage étant à l’intérieur. Un autocollant du service doit être appliqué sur la lunette arrière. Les locataires choisissent, réservent, localisent, déverrouillent et verrouillent la voiture au moyen de l'appli, qui vérifie leur identité. Un état des lieux extérieur (8 photos à faire soi-même en début et fin de location) est requis. Le propriétaire reçoit un virement 5 jours ouvrés après la fin de chaque location, qui inclut tout extra de carburant ou de kilomètres. Le prix de la location comprend automatiquement l'assurance et l'assistance, négociée avec Allianz. Getaround représente en Europe où il est leader avec 50 000 voitures et 2 millions d’utilisateurs vérifiés.

Services fournis : location à l’heure ou à la journée, application smartphone, boîtier connecté pour accéder au véhicule, assurance avec Allianz.

Avantage pour le client : le plus gros service du genre

Inconvénient pour le client : certaines autos ne sont pas équipées du système Connect, autrement plus pratique

Côté tarifs : frais de service de 30 % pour le loueur, location à partir de 18 €/jour pour le client

L’avis Caradisiac : une offre pléthorique et un service bien rodé pour accompagner au maximum les transactions. L’esprit est un peu différent des origines avec de nombreux véhicules qui ne sont pas loués par des particuliers.

Ouicar : l’offre classique

La startup rachetée par la SNCF, contrairement à son concurrent principal, est restée fidèle au principe de départ : la location purement entre particuliers. Le service Ouicar revendique 30 000 véhicules en location. Il inclut une assurance multirisque Axa avec assistance dépannage. Le service en ligne est assez similaire à Getaround, avec également un système connecté permettant la location sans remise des clés avec un boîtier, le Ouicar Connect.

Services fournis : location à l’heure ou à la journée, application smartphone, boîtier connecté pour accéder au véhicule, assurance avec Axa.

Avantage pour le client : présence dans les gares

Inconvénient pour le client : boîtier encore peu répandu

Côté tarifs : frais de service de 30 % pour le loueur, location à partir de 16 €/jour pour le client

L’avis Caradisiac : les véhicules sont réellement loués par des particuliers et ne sont pas issus de flottes anonymes, restant dans l’esprit d’origine de l’autopartage. Présence de nombreux véhicules dans les gares (Ouicar appartient à la SNCF et est intégré dans son écosystème).

Les autres services spécialisés et la location sans intermédiaire

Roadstr propose quant à lui la location entre particuliers de voitures de sport et prestige. Zotcar organise la location de voitures entre particuliers en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion. Il existe aussi des plateformes plus spécialisées, comme Wheeliz, qui promeut l’autopartage entre particuliers de véhicules aux aménagements spéciaux adaptés pour les handicapés, en partenariat avec la MAIF pour l’assurance.

Enfin, des plateformes dédiées aux services collaboratifs de proximité, comme Smiile, offrent la possibilité de l’échange entre voisins de véhicules partagés. C’est aussi le cas de Kiwiiz, mais comme ces services sont de simples mises en relation, il reste la question de l’assurance, qui n’est pas incluse comme avec les plateformes dédiées et il faut rédiger à chaque fois un contrat de location type. Les deux parties doivent bien se renseigner auprès de leur assureur pour savoir si ce cas de figure est couvert et, si non, quelles sont les extensions de garanties possibles.

Les constructeurs s’intéressent à de nouveaux modes de partage Seuls deux constructeurs se lancent pour proposer une solution d’autopartage. Ainsi la Citroën C1 Feel (149 €/mois en LLD de 48 mois) peut être partagée avec l’offre Earn&Drive de Free2Move (assurance incluse), garée dans un parking gratuit et sécurisé proche d’aéroports et gares (souvent desservi par navettes gratuites). La rémunération est au km parcouru mais, à partir de 20 jours/mois de dépôt du véhicule (5 jours consécutifs mini), Citroën rembourse son financement, qu’il soit loué ou non. Le chinois Geely, propriétaire de Volvo, lance en Europe sa marque Lynk & Co avec son SUV hybride rechargeable nommé 01, avec une formule de location au mois sans engagement, pour 500 € avec entretien, assurance et 1 250 km. Cette somme peut être réduite en le rendant disponible dans un programme de partage. Avec une grosse activité, il serait là aussi possible de rembourser la location mensuelle.

Le bilan Caradisiac

Voilà un bon exemple des nouveaux modes de consommation permis par la connectivité, une forme de rationalité et des technologies très développées. Mais comme il s’agit de conduite et donc, de risques importants, il convient de rester très prudent. Les grandes plateformes de service offrent des garanties de sérieux et de couverture rassurantes, avec des tarifs généralement compétitifs pour les clients et un gain substantiel pour les fournisseurs de ces véhicules. Un usage à analyser au cas par cas, car on trouve une grande disparité de tarifs. En règle générale, les prix de base de Ouicar peuvent s’avérer plus abordables pour le loueur tandis que pour le propriétaire, la commission demandée par les plateformes est équivalente. Getaround a pour avantage la grande diffusion géographique de ses autos, et dans certains cas, la proximité d’un véhicule peut valoir quelques euros de plus.