Lyon : de nouvelles voies réservées au covoiturage et aux véhicules propres

La saviez-vous ? L'accès à Lyon au nord et au sud ne se fait plus par les A6 et A7 mais par les M6 et M7. Les autoroutes ont été déclassées et sont devenues des boulevards urbains, avec réduction de la limitation de vitesse à 70 km/h.

Sur ces axes, un nouvel aménagement entre en service ce lundi 21 décembre : une voie dédiée au covoiturage et aux véhicules propres. Il faut ainsi être au moins deux dans la voiture ou avoir un modèle avec une vignette Crit'Air verte. La voie sera aussi ouverte aux taxis.

Les voies de covoiturage sont situées à gauche de la chaussée, dans les deux sens de circulation. Pour la M6, au nord de Lyon, cela va de l’échangeur de La Garde (Dardilly, sortie n°33) à celui du Valvert (Tassin-la-Demi-Lune, sortie n°36). Au sud, pour la M7, c'est de l’échangeur de Pierre Bénite et celui de Confluence. Le passage dans le centre de Lyon, notamment le tunnel de Fourvière, n'est pas concerné.

La voie est signalée par un pictogramme, un losange blanc sur fond noir. Elle est activée en semaine, du dimanche soir minuit au vendredi soir minuit. Elle sera désactivée en cas d'accident sur les autres voies.

Le long du parcours, des aires de covoiturage ont été aménagées pour aider à prendre des passagers.