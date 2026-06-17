Maintenant, vous savez à quel moment et pour quel prix vous viendrez au prochain Mondial de l’auto

La communication autour du plus grand événement automobile de l’année débute. Le Mondial de l’auto 2026 vient de dévoiler son affiche « Let’s celebrate ». On y voit un coupé de verre aux lignes fluides qui « symbolise une automobile ouverte sur l’avenir et portée par l’innovation », sur un toit parisien surplombant la capitale, le tout sous un grand ciel bleu. Voici une affiche qui donne envie !

Ce visuel s’accompagne de l’ouverture officielle de la billetterie. Si lundi reste réservé à la presse, les autres jours jusqu’au dimanche sont entièrement ouverts au public.

Un public qui devrait y trouver son compte puisqu’une cinquantaine de constructeurs ont répondu présent. Renault exposera plusieurs concepts, pas moins de 22 véhicules électrifiés sur une surface totale de 5 000 m2. Quant à Stellantis, le groupe viendra avec huit marques et une soixantaine de modèles regroupés sur 5 400 m2. Le concept annonçant la future 2CV sera sans doute l’une des grandes vedettes.

Volvo (qui fera son retour), Denza, BMW ou encore Volkswagen, les plus grands constructeurs du monde ne manqueront pas l’événement, même si Toyota le boudera. À noter que les firmes chinoises seront plus présentes que jamais. Celles-ci étaient au nombre de neuf en 2024, et l’organisation en attend une vingtaine cette année !

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