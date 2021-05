Mais oui, vous êtes dans une Fabia !

Hier soir, Skoda a levé le voile sur la nouvelle Fabia. Forcément, cette quatrième génération progresse dans bien des domaines, rattrapant son retard face à des rivales plus jeunes. La nouvelle base technique MQB-A0 lui permet notamment de recevoir les dernières aides à la conduite.

Le changement est aussi l'occasion de faire adopter à la Fabia les derniers canons esthétiques de Skoda. Visuellement, l'évolution est surtout notable à l'intérieur. La planche de bord adopte une architecture semblable à celle de l'Octavia, avec une organisation horizontale et un effet de couches superposées très à la mode en ce moment.

Comme l'avait suggéré la très réussie campagne de pub "moche dans les années 1990", il est vraiment temps de balayer vos a priori sur les Skoda. Et dans le dossier de presse qui accompagne la présentation de la Fabia, on a retenu une photo qui résume cela, celle qui illustre ce sujet.

D'un coup d'œil, on y voit tous les éléments qui montrent à quel point la Fabia est montée d'un sacré cran. Il y a déjà l'instrumentation numérique, symbole technologique, mais surtout le soin apporté au dessin.

Regardez ainsi la baguette couleur cuivre qui se prolonge dans l'aérateur. Attardez-vous sur le contour de ce dernier, avec une gravure à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Et notez que le tout est posé sur une bande décorative façon tissu avec surpiqûres. Un autre élément attire l'œil : la présence du nom de la voiture en grand sur les côtés de la casquette de l'instrumentation, dans un effet de style lui aussi très sympa.

Tout est ainsi lié sur cette photo : des éléments de design qui sont loin de l'image rustique que certains ont encore en tête en pensant à Skoda et ce monogramme qui semble là pour rappeler au client au volant qu'il ne rêve pas, il est bien dans une Skoda. D'ailleurs, on aurait pu faire le sujet sous forme de quiz, en gommant le nom et en vous demandant à quelle marque est associée cette photo. Skoda avait peu de chance de sortir.