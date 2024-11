Mais qui s'amuse à taguer les voitures des Français aux couleurs de l'Ukraine ?

Voilà le genre de surprise que tout le monde aimerait éviter. Depuis quelques semaines, plusieurs plaintes ont été déposées dans la région de Lyon pour des faits de vandalisme sur des voitures garées dans la rue.

Comme le rapportent les journalistes du Figaro, le procédé est à chaque fois le même : dans les rues de Lyon ou de Villeurbanne, des voitures stationnées dans la rue se sont retrouvées avec de gros graffitis aux couleurs du drapeau de l’Ukraine, affichant le message « Ukraine need your car » (« l’Ukraine a besoin de votre voiture »). Une petite dizaine de plaintes ont été déposées et une enquête a été ouverte dans la région.

Les Russes derrière cette étrange campagne ?

Quelques jours plus tôt, des dégradations similaires ont été commises dans d’autres villes de France comme Meudon ou Montpellier avec près d’une centaine de véhicules touchés. D’après les journalistes de TF1, trois Serbes pris en flagrant délit ont été arrêtés. « Ils venaient d’arriver en France et ces actes leur ont été commandités par une personne non identifiée », a indiqué une source proche de l’enquête.

Pour l’instant rien ne permet de prouver l’origine de ces actions ni l’identité de leurs commanditaires, mais certains y voient une possible tentative de déstabilisation dans le cadre d’une opération pirate signée de la Russie. Le mode opératoire paraît en tout cas franchement burlesque.