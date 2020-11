Malus : le Sénat vote un durcissement plus lent

En réponse à

M'étonne pas de ces vieux cons...ervateurs :ptèdr:

Bah plus grave de toutes façons...

Ce sont nos enfants et petits-enfants qui paieront le prix fort

Notre fille aura 50 ans en 2050... dans 30 ans !... Elle travaille dehors, dans la nature, quasi toute la journée et voit déjà des différences, des dégradations...

Elle est parfaitement informée de ce qui se passe... et va se passer...

Le CO2 présent actuellement dans l'atmosphère va mettre des années, des centaines, des milliers d'années a être absorbé avant de revenir au taux du milieu du 19ème siècle !...

Et encore, cela est si seulement on arrêtait dès aujourd'hui...

Et encore... si il n'y a pas d'autres perturbations / perturbateurs...

D'ici là ?...

Plus d'infos ici

Jean-Marc Jancovici était invité à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) le 21 septembre 2020 pour une conférence :

"Il était une fois l'énergie, le climat, et la relance post-covid "

www.youtube.com/watch?v=3GyOYNwk5AM

Jean-Marc Jancovici était invité le 17 septembre 2020 à Genève par TheSwissBoxConversation pour une émission sur le thème "Sortir du désastre écologique"

www.youtube.com/watch?v=EmupJkEXX-w

Ici, c'est la première fois où j'ai vu (langage non verbale, langage du corps/du visage) et entendu ne (presque) plus y croire...

Dire que dès 2012, Dennis Meadows avertissait que le "Développement Durable était un échec sur les 40 dernières années" (depuis le rapport dont il est co-auteur: "Les limites de la croissance dans un monde fini") et "qu'il faut urgemment passer au Développement de Survie"...

Dernière alerte, 40 ans après "Les limites de la croissance" - Rapport Meadows du Club de Rome

www.youtube.com/watch?v=uTrP3escs0s

En attendant, portez vous bien