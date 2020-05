Manhart met 900 chevaux dans l'Audi RS Q8

L'Audi RS Q8 incarne un véhicule particulièrement survitaminé dans le paysage habituellement paisible et diésélisé des modèles haut sur pattes. Après ABT et sa préparation poussant la puissance du SUV coupé à 700 chevaux, c'est au tour de Manhart de s'attaquer à la bête concurrente des Porsche Cayenne Coupé, BMW X6 M et Mercedes GLE 63 AMG.

Le véhicule en question porte un nom évocateur : Manhart RQ 900. Le préparateur greffe au SUV d'Ingolstadt des plus gros turbos, des retouches moteur, des suspensions réduisant sa hauteur de caisse de 30 mm, un échappement sur-mesure, des jantes Concave One de 23 pouces et un kit carrosserie agressif en carbone. Enfin, l'habitacle reçoit des éléments peints en rouge ou or tout comme la carrosserie.

Les chiffres sont aussi spectaculaires que sa présentation. Le Manhart RQ 900 délivre avec son V8 4,0l biturbo retravaillé la bagatelle de 900 chevaux pour 1080 Nm de couple. Seuls 10 exemplaires sortiront des ateliers du préparateur d'outre-Rhin avec un tarif avoisinant les 280 000 euros.