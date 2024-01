Manifestation des agriculteurs : le point à la mi-journée sur le réseau Vinci Autoroutes

Ce mardi 23 janvier, le mouvement de colère des agriculteurs prend de l’ampleur, avec de nombreuses opérations organisées tout au long de la journée sur l’ensemble du territoire.

C’est notamment le cas sur le réseau Vinci Autoroutes avec plusieurs manifestations qui perturbent le réseau ASF :

- Coupure de l’autoroute A7 en direction de Marseille et de Lyon au PK 31.6 entre les échangeurs de Chanas (n°12) et Tain l’Hermitage (n°13) sur la liaison Lyon – Marseille, impliquant des mesures de déviation :

En direction de Marseille, une sortie obligatoire et entrée interdite à Chanas (n°12)

En direction de Lyon, une sortie obligatoire et entrée interdite à Tain l’Hermitage (n°13) ainsi qu’une entrée interdite à Bourg de Valence (n°14) et à Valence Romans (n°15)

Un itinéraire de déviation PALOMAR via Valence Romans (n°15)

- Coupure de l’autoroute A62 en direction de Bordeaux et de Toulouse au PK 124 (au niveau de l’échangeur d’Agen n°7) sur la liaison Toulouse – Bordeaux.

- Coupure de l’autoroute A62 en direction de Bordeaux au PK 169 (au niveau l’échangeur de Castelsarrasin n°9) sur la liaison Toulouse - Bordeaux.

- Sur l’A62 au niveau d’Agen Ouest (n°6.1), Agen (n°7), Valence d’Agen (n°8), Castelsarrasin (n°9) et Eurocentre (10.1) qui impliquent des accès impossibles sur ces échangeurs et/ou des sorties interdites.

- Coupure de l’A20 en direction de Brive et en direction de Toulouse aux environs du PK 412 (à la hauteur de l’entrée Aussonne (n°60)

- Sur l’A20 au niveau de Caussade (n°59), d’Aussonne (n°60), ZI Nord (n°61) et Les Chaumes (n°62)

- Coupure de l’autoroute A61 en direction de Toulouse au PK 263.8 (au niveau l’échangeur de Villefranche de Lauragais n°20) sur la liaison Toulouse - Narbonne.

- Sur l’A61 au niveau de Villefranche de Lauragais (n°20) qui impliquent des accès impossibles sur ces échangeurs et/ou des sorties interdites.

- Sur l’A64, au niveau de Pau (n°10), Tarbes Ouest (n°12), Tarbes est (n°13), Lannemezan (n°16) et St Martory (n°20) qui impliquent des accès impossibles sur ces échangeurs et/ou des sorties interdites.

- Sur l’A645, au niveau de la Croix du Bazert

- Coupure de l’autoroute A63 en direction de l’Espagne et de Bordeaux au PK 173 au niveau l’échangeur de Bayonne Nord (n°6) sur la liaison Bordeaux - Espagne.

- Sur l’A63 au niveau de Bayonne Nord (n°6) et de St Geours de Maremne (n°9) qui impliquent des accès impossibles sur cet échangeur et/ou des sorties interdites.

- Sur l’A63, des perturbations importantes sont enregistrées sur 10 km en direction de l’Espagne et sur 17 km en direction de Bordeaux.

La situation évoluant de minute en minute, il est vivement conseillé de consulter l'état du trafic en temps réel via la radio Vinci Autoroutes (107.7), les réseaux sociaux de Vinci Autoroutes et le site Internet Vinci Autoroutes, ainsi que sur les différents moyens de communication des Gendarmeries et Préfectures locales.