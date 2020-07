Marché auto européen : la France est le seul pays à se relancer

Le marché européen a un peu repris des couleurs en juin, la plupart des pays ayant mis fin à leur confinement généralisé. Les immatriculations ont quand même baissé de 22,3 %, mais le recul était de 52,3 % en mai, 76,3 % en avril et 55,1 % en mars.

949 722 voitures ont été vendues dans les 27 pays membres de l'Union le mois dernier. Fait inédit : c'est en France qu'il s'est vendu le plus de plus de voitures, avec 233 814 ventes. Surtout, particularité encore plus importante : l'Hexagone est le seul pays de l'Europe où le bilan est dans le vert, avec + 1,2 %.

En dehors de la Belgique, en baisse de seulement 1,8 %, les autres grands pays de la région ont encore du mal à se relancer. L'Allemagne, d'habitude le plus gros marché d'Europe, recule encore de 32,3 % (220 272 ventes). L'Italie a baissé de 23,1 % (132 457 ventes), l'Espagne de 36,7 % (82 651 ventes). À noter que le Royaume-Uni, très gros marché en temps normal, est à - 34,9 %. La reprise n'est pas encore là aussi aux Pays-Bas (- 39,2 %) ou au Portugal (- 56,2 %).

Ces résultats illustrent la stratégie gagnante du gouvernement français, qui injecte des centaines de milliards d'euros pour relancer l'économie et sauver les emplois. Très rapidement après le début du déconfinement, l'État est venu au chevet de l'industrie automobile française, mettant notamment en place de nouvelles aides à l'achat pour relancer au plus vite l'activité dans les concessions. Un bonus de 2 000 € a été créé pour les voitures hybrides rechargeables, et celui sur les électriques a été porté à 7 000 €. Surtout, une prime à la casse plus incitative a été instaurée le 1er juin, concernant davantage de ménages français. Et elle rencontre un grand succès, puisque plus de 100 000 demandes de primes ont été faites en juin.

À noter qu'un autre cocorico aurait pu sonner, car en juin, Renault a raté de peu la place de leader du marché européen. Il a vendu 102 130 voitures, soit un recul limité à 14,7 %, alors que Volkswagen a vendu 102 417 autos ! L'allemand a reculé de 28,3 %.