Marché auto : la ruée vers les voitures d'occasion continue

Les Français plébiscitent les voitures d'occasion. Depuis le déconfinement, des records sont battus, avec notamment plus de 630 000 véhicules qui ont changé de propriétaire en juillet. Une tendance qui n'a rien d'un feu de paille, puisque les ventes de voitures d'occasion avaient encore augmenté de 15 % en août et de près de 20 % en septembre.

En octobre, selon les données du baromètre AutoScout24, la hausse a été de 9,7 %, à 583 207 ventes. Un résultat en données brutes, qui a de plus été impacté par un jour ouvré en moins et le début d'une deuxième phase de confinement le 30 octobre.

Comme sur le marché du neuf, Peugeot est en forme sur le marché de l'occasion, avec des ventes en hausse de 11,6 %, soit 108 373 ventes. Renault est toutefois resté leader du marché du VO en octobre, avec 117 737 ventes (+ 6,5 %). Sans surprise, Citroën est sur la troisième marche du podium, avec 67 268 ventes (+ 4,1 %). On a ensuite Volkswagen puis les trois marques premium. Audi a d'ailleurs connu une forte hausse sur le marché de l'occasion le mois dernier, avec + 19,5 %. Kia s'envole également, avec + 20 %.

Grâce à ce boom de l'occasion après le premier confinement, le marché du VO retrouve quasiment un niveau normal sur l'année. Sur le cumul janvier à octobre, il y a eu 4,59 millions de ventes, soit un recul de seulement 5 % par rapport à la même période de 2019. Dans le même temps, les ventes de voitures neuves sont en baisse de 26,9 %. Et si le neuf a bien redémarré après le confinement, il est de nouveau reparti à la baisse, avec près de 10 % de recul en octobre.

L'avantage de la voiture d'occasion est d'avoir un véhicule disponible de suite. Or, dans ces temps compliqués, les clients se décident plus vite. D'ailleurs, AutoScout24 souligne une pénurie dans les concessions des très jeunes occasions, celles qui ont moins d'un an, c’est-à-dire des modèles quasi-neufs et qui évitent un délai de livraison. Mais toutes les classes d'âges intéressent les acheteurs. D'ailleurs en octobre, les véhicules de plus 16 ans et plus ont vu leurs ventes progresser de 17 % et représentent 18 % des immatriculations d'occasion ! Le secteur du VO est aussi soutenu par la perspective d'aides moins généreuses en 2021, le gouvernement souhaitant mettre fin à la prime à la casse sur tous les diesels.

Le marché va toutefois être remis à l'arrêt par la deuxième phase de confinement. Certes, il est possible d'aller chercher un nouveau véhicule sur rendez-vous. Mais plus que pour le neuf, les clients aiment voir, détailler et essayer une occasion avant de l'acheter.